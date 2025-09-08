Finálový šlágr na US Open ovládl Alcaraz, získal šestý grandslam a bude světovou jedničkou

VČERA, 19:50
US OPEN - Carlos Alcaraz (22) byl ve finále US Open proti svému největšímu rivalovi Janniku Sinnerovi (24) jasně lepším a agresivnějším hráčem a zaslouženě získal svůj už šestý grandslamový titul, druhý v New Yorku. Španěl zvítězil 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 a mimo triumfu si zajistil také návrat na post světové jedničky. Italovi, kterého přehrál v souboji o titul i na Roland Garros, oplatil finálovou porážku z Wimbledonu.
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz je set od titul na US Open i postu světové jedničky (@ JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Sinner – Alcaraz 2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Sinner a španělský supertalent Alcaraz se potkali už ve třetím grandslamovém finále za sebou. Ital slavil v půlce července ve Wimbledonu, kde se dočkal odvety za hořkou porážku na Roland Garros. V Paříži neproměnil tři mečboly a prohrál pět a půl hodinovou bitvu, ve které vedl 2:0 na sety. Poprvé v tzv. open éře na sebe narážejí v jedné sezoně dva stejní hráči ve třetím grandslamovém finále.

Poslední dva hráči, kteří proti sobě hráli třikrát v řadě o titul na majorech byli legendární členové Big Three Srb Novak Djokovič a Španěl Rafael Nadal, kteří svedli závěrečný souboj ve Wimbledonu a US Open 2011 a následující rok na Australian Open.

Rivalita aktérů je momentálně nesilnější a nejvyhledávanější v mužském tenise. Na turnajích, kterých se oba zúčastnili se potkají už popáté za sebou ve finále. Mimo grandslamy si zahráli o trofej také na tisícovkách v Římě a v Cincinnati, v obou případech byl úspěšnější Alcaraz, který vede ve finálových duelech 4:3. Španělovi se více daří i na grandslamech, kde vyhrál tři z pěti vzájemných zápasů. Druhý hráč světa pro sebe urval i jediné dosavadní střetnutí tady v New Yorku, kde před třemi lety odvrátil mečbol a zvítězil po strhující pětisetové řežbě.

Ve Flushing Meadows prší a na kurtu Arthura Ashe, největším tenisovém stadionu světa, se tak hraje pod zataženou střechou. Už úvodní hra zápasu byla podle očekávání velmi vyrovnaná. Sinner v ní nevyužil vedení 30:0 a po osmi minutách o vlastní servis přišel. Alcaraz od začátku diktoval tempo a při svém servisu si pomohl skvělými vítěznými údery. První vítěznou hru si Ital připsal až ve třetím gamu. Španěl trápil soupeře variabilním stylem, hrál agresivně od základní čáry a zároveň využíval přechody na síť i zkrácení hry. Zároveň lépe podával a své gamy získával snadno. Druhý brejk získal Alcaraz za stavu 4:2, kdy si vypracoval dva brejkboly a po chybě Sinnera na síti ten druhý využil. Následně sadu snadno dopodával a ujal se vedení. Na kurtu působil o mnoho jistěji, zahrál více vítězných úderů a dělal méně chyb.

Hned na startu druhé sady musel Ital odvracet další brejkbol, z komplikací se však díky skvělému podání dostal. Zlepšení na servisu mu pomohlo k celkovému pozvednutí výkonu, které prokázal především ve čtvrté hře, ve které po vítězném prohozu poprvé v zápase brejknul Alcaraze a rovnou čistou hrou. Působil daleko jistěji než v předchozím setu a začal dominovat i v delších výměnách. Náskok brejku už si Sinner udržel a po hodině a 20 minutách hry vyrovnal na 1:1.

I ve třetím setu se hned v prvním podávacím gamu Itala dostal Alcaraz k brejkbolu, který tentokrát po soupeřově chybě využil. V následující hře utekl ze stavu 0:30 a po skvělé výměně zakončené na síti zvýšil na 3:0 a i po prohrané druhé sadě byl na kurtu znovu sebevědomější. Pokračoval ve skvělém tenisu, zatímco Sinner dělal chyby a připsal si druhý brejk. V šesté hře první hráč světa odvrátil potupného kanára, ztrátě sady však nezabránil.

Dominance Španěla pokračovala i ve čtvrté sadě, ve které získal soupeřovo podání v páté hře, ve které využil hned první brejkbol. Stále platilo, že jeho gamy při servisu byly daleko rychlejší jak Italovy. V desáté hře neproměnil první dva mečboly, třetí si vypracoval skvělým útokem a tentokrát už uspěl a mohl slavit svůj šestý grandslamový titul.

Úřadující šampion Sinner marně sahal po zisku pátého grandslamového titulu a už třetího v sezoně. Vedle trávy v All England Clubu uspěl také na Australian Open, kde triumfoval i loni. Alcaraz vybojoval v New Yorku druhý titul, turnaj ovládl i v roce 2022, kdy zde získal svůj premiérový major a zároveň se jako nejmladší hráč v historii stal světovou jedničkou. Dnešní výhra mu znovu zajistila návrat do čela žebříčku, kde vystřídá právě Sinnera.

Za celé dva týdny zde předváděl skvělý tenis a set ztratil až dnes. Potvrdil tak svou úžasnou formu, která se ho drží od začátku antukového jara. Od té chvíle třikrát triumfoval na tisícovkách a podruhé na grandslamu. Alcaraz má tak aktuálně dva tituly na majorech z betonu, antuky i trávy. Ze sedmi grandslamových finále prohrál pouze letos s Italem ve Wimbledonu. Tito dva hráči si mezi sebou rozdělili posledních osm majorů.

"Děkuji všem, hlavně své rodině. Mám velké štěstí, že vás mám, miluju vás. Každý můj úspěch je i vaší zásluhou. Mám velmi rád tento turnaj, každým rokem je to tu lepší, skvěle se o nás starají a jsem moc rád, že jsem zde znovu vyhrál," řekl po zápase Alcaraz, který za vítězství obdržel i šek s rekordní odměnou 5 milionů amerických dolarů.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Španěl se v zápase mohl opřít o skvělé podání, nasázel 10 es, na prvním servisu získal 84 % bodů a na rozdíl od Sinnera nespáchal žádnou dvojchybu, Ital hned čtyři. Velký rozdíl byl také ve vypracovaných brejkbolech 11:1 a vítězných úderech, kterých trefil téměř dvojnásobek (41:21).

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

96
paddy
08.09.2025 00:17
Jestli Alcarazovi vydrží forma, pak příští rok zaútočí na kalendářní GS smile
Patik
08.09.2025 00:10
Wilander po zápasovom rozhovore bol pod vplyvom ? Nepozeral to niekto ?
paddy
08.09.2025 00:15
To byl účinek kokainu smile

Kdysi za to dostal i trest. Ty nesmyslé tipy, co pravidelně dává, jsou pod vlivem smile

xxxxxxx
Nejznámějším kokainovým případem v tenise je kauza Karla Nováčka a sedminásobného grandslamového vítěze Matse Wilandera. Těm bylo během French Open 1995, kdy spolu tvořili deblový pár, prokázáno užití kokainu a byli potrestání distancem na tři měsíce. Nováček s Wilanderem se zprvu bránili, že kokain neužívali, pak slevili na to, že ho do těla dostali, aniž by o tom věděli.
Patik
08.09.2025 00:19
Neviem teda..ale oči a reč tela akoby mal zažaté..a opakoval po sebe veci stále dokola..vyzeralo to akoby niečo požil.
Blondie
08.09.2025 00:02
Miluju, jak se Carlito furt tváří jak jojo :D ten kluk je tak vysmátej a užívající si okolí, musím přiznat, že mu věřím i ty jeho sluníčkové komentáře na všechno :D
Patik
07.09.2025 23:57
Neviem z čoho mám väčšiu radosť či z toho že Sinner prehral alebo že Eurosport konečne zmenili reklamy..

Neuveriteľná mlaticka z oboch stran a v poslednom geme tie Sinnerove forehandy až tak praskali s tou raketou..
Mne by odletela ruka.. svižný zápas tie sety sa relatívne rýchlo odsýpali..tak si tie grandslamy rozdelili.

A Sinner ako tu už raz niekto povedal ..nemusí smútiť môže vyjsť na ulicu a mať ktorúkoľvek modelku ktorú si zamanie ..a pozerať sa pritom na milióny na účte.
dappe
07.09.2025 23:54
Ve 22 letech má 6 GS titulů, na každém povrchu 2, neskutečný. V tenise se ty rekordy budou možná posouvat dál. Před nástupem Federera byl rekord 14 titulů, on udělal 20, přesto byl po pár letech v počtu titulů až třetí. Alcaraz i Sinner mohou tahle čísla atakovat, Alcaraz má náskok. Zásadní otázkou je, kdy přijde nějaký další top hráč, který těmto dvěma bude schopný alespoň občas nějaký turnaj vzít. Z těch současných hráčů na to totiž žádný mít nebude.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
07.09.2025 23:56
Možná Drápal, kdyby nebyl tak často zraněný a nemocný. Když se toto děje, tak jim uzme možná jen jeden GS. Třeba někdy za 2-3 roky?
Reagovat
paddy
07.09.2025 23:52
Alcaraz stále na úrovni rekordního Borga

počet GS titulů *190
věk na konci sezóny: Djo - Nad - Fed - Alc - Borg - Sin
^ rekord pro daný věk

18r: 0 - 0 - 0 - 0 - 1^ - 0
19r: 0 - 1 - 0 - 1 - 2^ - 0
20r: 1 - 2 - 0 - 2 - 3^ - 0
21r: 1 - 3 - 0 - 4^ - 4^ - 0
22r: 1 - 5 - 1 - 6^ - 6^ - 0
23r: 2 - 6 - 4 - na - 8^ - 2
24r: 4 - 9 - 6 - na - 10^ - 4
25r: 5 - 10 - 9 - na - 11^ - na
26r: 6 - 11 - 12^ - na - na - na
27r: 7 - 13^ - 13^ - na - na - na
28r: 10 - 14 - 15^ - na - na - na
29r: 12 - 14 - 16^ - na - na - na
30r: 12 - 14 - 16^ - na - na - na
31r: 14 - 16 - 17^ - na - na - na
32r: 16 - 17^ - 17^ - na - na - na
33r: 17 - 19^ - 17 - na - na - na
34r: 20^ - 20^ - 17 - na - na - na
35r: 21^ - 20 - 17 - na - na - na
36r: 24^ - 22 - 19 - na - na - na
37r: 24^ - 22 - 20 - na - na - na
38r: 24^ - 22 - 20 - na - na - na
39r: na - na - 20 - na - na - na
40r: na - na - 20 - na - na - na
41r: na - na - 20 - na - na - na
farr
07.09.2025 23:41
Moc hezký US Open letos. Jak loni to byla těžká bída a po tom narvaném roku i s OH to bylo takřka o ničem, tak letos jsem si to snad užil úplně nejvíc. Trošku se rouhám, ale letos za mě RG a USO mnohem lepší než AO a W( vždy jsem to vnímal přesně obráceně). Češi se neztratili, škoda že nakonec z toho nebylo aspoň jedno SF, ale což snad příští rok. Karlos krutovládl takhle soustředěný a motivovaný bude takřka k neporažení. Nepochybuju že Sinner něco vymysli a každý GS taky nebude Španěl hrát takto goatovsky, ale mužský tenis už potřeboval změnu na NO.1 .
Blondie
07.09.2025 23:40
Super smile
paddy
07.09.2025 23:39
bez servisu se prostě vyhrát nedá

Alcaraz od té doby, co má nového trenéra, tak snad jen 1x prohrál
tu změnu jsem tady prosazoval dlouho k nelibosti některých smile
Ferrera si tam nechal jen ze soucitu smile
Patt
08.09.2025 00:19
Během tohoto roku Carlito velmi zapracoval na podání. Narozdíl od Nadala, pro kterého bylo podání největší slabinou.
HolyMotors
07.09.2025 23:37
Gratulace. Je to velký sampion. V podstate tak, jako rozebral Jannik Carlose ve Wimbledonu, tak mu to ted vrátil. Skvely vykon
pantera1
07.09.2025 23:37
Gratulka Karlíkovi, zaslouženě dnes parádní jízda . 6 titul a post jedničky to je odměna sladká
Liverpool22
07.09.2025 23:54
smile smile smile
RFanousek
07.09.2025 23:36
Myslím, že takhle dobře jsem Alcaraze (a možná nikdy nikoho) hrát neviděl.
uztoje
07.09.2025 23:38
Přišlo mi ale, že Janík tam měl šíleně moc prvních podání co šli jen těsně do autu... Trošku Smolík v tomto...
RFanousek
07.09.2025 23:39
Měl jednoznačně slabší den na podání celkově a to stačilo
Patt
07.09.2025 23:45
Dnes byl Carlito jasně lepší po všech stránkách. Jak esa, tak dvojchyby, vítězný míče, nevynucený chyby, množství brejkbolů. Získat více jak 30 % míčů při Sinnerových prvních podání je něco neuvěřitelného. Taky bych tipoval, že to byl nejlepší výkon v historii tenisu. Samozřejmě Goat dlouhověkosti je Djokovič.
paddy
07.09.2025 23:55
jaká dlouhověkost?
nestraší GS vítěz z Big3 je Federer, absolutně je to Rosewall smile
Patt
08.09.2025 00:16
Je to myšleno tak, že byl mezi nejlepšími velmi dlouho, a proto má nejvíce GS, ale herně tolik nedominoval.
uztoje
07.09.2025 23:32
Jooooooo týden končí skvěle...
Patt
07.09.2025 23:35
Djokovič je v ......, Carlito je jednička.
paddy
07.09.2025 22:49
na začátku 4. setu má Sin 63 % vyhraných míčů po 1. servisu
nepočítám-li skreč, pak je to nejméně od r. 2022 v H2H
s tímto tento zápas nemůže vyhrát
paddy
07.09.2025 22:53
teď to vyskočilo na 67 %, což pouze 9. nejlepší ze 13 posledních zápasů vč. dnešního
enfee
07.09.2025 22:46
Moc do toho mlatijou...Nadal s Federerem meli hezci tenis
uztoje
07.09.2025 22:54
Otázka co by s tím tenisem tady zmohli..
FedError
07.09.2025 23:05
ale tí sa na US closen nikdy nestretli paradoxne
Marduch
07.09.2025 23:09
Pripomina mi to ping pong. Oba natlaceny ke stolu a uz to lita hned po odrazu.
pantera1
07.09.2025 22:39
Už jsem myslela, že Jeníček vyfasuje kanárka, tak aspoň ten jeden gem. Karlíku ty jsi dnes nestydatě drzej .
uztoje
07.09.2025 22:15
https://leahwi3q.pnw5declareda3t2rsight.shop/tennis/us-open-men-singles-1978811/jannik-sinner-vs-carlos-alcaraz-garfia.html?icg=Q1o&ilang=en

Tady máte poradny stream a na výběr v různých jazycích bez klikani
paddy
07.09.2025 22:14
v 1. setu jsem měl obavu, že Sinner bude mít nějaký zdravotní problém, ale 2. set to vyvrátil a nyní věřím, že je provozuschopný

bude asi vždy o jednom brejku za set, takže výsledek vidím 50/50, možná lehce pro Alc (Sin se v turnaji jevil horší)
Alc potvrzuje skvělý servis v turnaji, takže ho je těžké brejknout
Sin by potřeboval vyhrávat více 1. servisů, ale v delších výměnách je lepší
Blondie
07.09.2025 22:10
Proč tady skoro nikdo nediskutuje? O_o

A BTW, ta reklama na OK System(s) je tak strašně špatná XD
Reagovat
com
07.09.2025 22:12
slušný lidi spí Taky du smile

Vámos
Dovodo6
07.09.2025 22:14
Není moc o čem, nudný zápas. Zív...
farr
07.09.2025 22:43
Nudný není, jen se tak tváří, jelikož nejsou schopni sesynchronizovat svoje top momentum do stejného úseku zápasu. Pokud mustr bude pokračovat čeká nás rychlý 4. a snad v 5. by to konečně mohlo vygradovat do pořádný přetahovačky. Jestli, ale bude dál Jenda spinkat může být za půl hoďky po zápase...
Tomas_Smid_fan
08.09.2025 00:11
tak sis měl dát radši Joker x Nadal nebo Sér. Múra
uztoje
07.09.2025 22:14
Je špatná, protože neheká..
Reagovat
Blondie
07.09.2025 22:33
Tomas_Smid_fan
07.09.2025 21:54
venku prší nebo proč hrajou v té velké tělocvičně?
Sinuhet1
07.09.2025 21:31
Alkaraz zatim moc pekny vykon
Reagovat
Blondie
07.09.2025 21:46
Zakřikáváš!
Random33
07.09.2025 21:49
Ted teda vubec nestiha
farr
07.09.2025 22:02
Stejný scénář jak Wimbl... Už i projev frustrace. Spíš jsem zvědav zda to bude stejné nebo při 1:1. Zabere Alkáč a zas na chvilku bude tahat on...
HolyMotors
07.09.2025 22:04
Nebuď tak příkrý. Pořád je to extrémně vyrovnané a naklonit se to může na obě strany.
farr
07.09.2025 22:27
Nejsem příkrý hodnotím objektivně co vidím. Alkáč poučen a zabral. Vrátil se ke hře z prvého setu a doufejme, že se historie už opakovat nebude. Navíc Sinner tu porážku na hardu potřebuje jak koza drbání, ta dominance už začínala být pěkně nudná...
uztoje
07.09.2025 21:28
Fandím Carlitovi, ale nevěřím, že to zůstane takto jednoduché
Mantra
07.09.2025 21:26
Hezky se na to díva
HolyMotors
07.09.2025 21:25
Carlos zatím naprosto brutálně. Hraje hrozně tvrdě a moc nechybuje. Ani Jannik tomu zatím nestačí.
Reagovat
enfee
07.09.2025 21:28
Přesně. To je nehratelné
uztoje
07.09.2025 21:25
Janek hraje nějak z pr.ele zatim
Reagovat
Dovodo6
07.09.2025 21:24
Tyjo, to i Djokovič s Alcarazem hrál vyrovnanější duel
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 21:27
pantera1
07.09.2025 21:33
Zrzoun dnes dostane od Alkajdy klepec. Pokud teda nechytne druhej dech. Ale myslím, že za pár let bude Karlík zdravotně úplně vyřízenej. To nemůže to tělo dlouhodobě vydržet.
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 21:36
To se o Nadalovi také říkalo, že kolena dlouho nevydrží a nakonec měl dlouhou kariéru.
uztoje
07.09.2025 21:29
Tam sázel naproti dnešku Alkac jednu UE za druhou
Dovodo6
07.09.2025 21:52
Nole ho dlouhými míči držel u základní čáry. Z toho plynuly jeho jak vynucené, tak nevynucené chyby
Dovodo6
07.09.2025 22:00
Teď v tomto setu Sinner taktéž zpřesnil údery k základní čáře, a Alcarazovi to už začíná dělat problémy
Patt
07.09.2025 21:30
Carlito hrál s Djokovičem nejhorší zápas na turnaji. Kdyby hrál takto, tak to bude 3x 6:2.
Dovodo6
07.09.2025 21:31
jasně
Tomas_Smid_fan
08.09.2025 00:14
se Carlitos šetřil na finále
marsden
07.09.2025 21:01
Hezky bucej na tu zrzavou zrůdu
Reagovat
ehle
07.09.2025 22:58
Ubožáku nebo ubožačko!!!
com
07.09.2025 20:58
brejk v prvnim gamu.. Lahuuuuuuuuuudka smile
HolyMotors
07.09.2025 21:00
Labubuuu
Pe3k
07.09.2025 20:46
má někdo funkční stream který jede se zvukem a neseká se?
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:51
ještě tady - musíš klikat a pak Ti naskočí i zvuk
https://topliga.net/tennis-can1/
annah
07.09.2025 20:45
Kdo byl ten vlasatý fešák, co se s hráči a upírem fotil u sítě? Ředitel turnaje?
Reagovat
enfee
07.09.2025 21:02
Safin
FedError
07.09.2025 23:09
aligo
07.09.2025 20:27
To jsou matláci
Liverpool22
07.09.2025 20:30
Já tipoval, že začnou o hodinu déle, ale to jsem byl možná velký optimista. Budeme rádi, když začnou kolem 21:30
jackiec
07.09.2025 20:33
To s tím komikem Trumpem měli očekávat
Ondra979
07.09.2025 20:37
dementni oranzovaj senilni sasek..ku.vi cely svet,v podstate na co sahne, to jde o pr...ti amici se fakt uplne po...
Reagovat
jih
Reagovat
Marduch
07.09.2025 20:47
Svet zkurvili ti pred nim. Budicek.
Ondra979
07.09.2025 20:52
nesmysl a to naprosty..jednak uz tam jednou byl a nebylo to moc dobre, byt to bylo v uplne jine geopoliticke situaci, ale covid byl hodne spatnej. kazdy dela chyby, o tom zadna a nikdo nebyl zadny lumen, ale trump je naprosta katastrofa..ekonomika v USA uz jde do pr. a na to oranzovej dojede.geopolitika rozes... jako nikdy driv, to je vina hlavne putina, ale trump s tim vubec nic neudelal jak se dalo ocekavat, putin se mu vysmiva a vrazdi si dal..takova je realita
Reagovat
Marduch
07.09.2025 21:10
Dolar musi dolu. Jinak se z ty hororový dluhový propasti nevyhrabou a stahnou dolu celej svet.
HolyMotors
07.09.2025 20:53
Nikdo ho (kromě Putina) od druhé války nezkurvil víc než Trump. Budíček možní tak pro tebe.
Reagovat
annah
07.09.2025 20:58
Pe3k
07.09.2025 20:20
stream?
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:25
https://tennistream.online/
Liverpool22
07.09.2025 20:25
https://jokerfreestreams.xyz/1ba6c591/d44fdb7d/48d94c89
Marduch
07.09.2025 20:47
Na pi ču. Proc sem davas retardovany odkazy?
Liverpool22
07.09.2025 20:55
Jede normálně, ale španělsky - případně jsem frkni něco lepšího
Marduch
07.09.2025 21:07
Cerna obrazovka a druhej leda vyskakovaci okna. Ani spanelsky, ani polsky, ani nijak.
Liverpool22
07.09.2025 21:15
je potřeba se proklikat i přes černou obrazovku, ale to už je každého boj - joker normálně jede
Marduch
07.09.2025 21:23
Reagovat
jackiec
07.09.2025 19:56
Pokud prší, dejte raději střechu, nechci čekat do půlnoci než začnou hrát.
ing.tenis
07.09.2025 19:58
Ne sú prísne kontroly kuli príchodu Trumpa a tak diváci SR dostavaji pomalú na štadión proto to dali a pul hodiny neskôr
Liverpool22
07.09.2025 20:03
Fronty před stadiónem jsou velké - to se spíš protáhne na hodinu
Reagovat
ing.tenis
07.09.2025 20:13
Jo
com
07.09.2025 19:54
Tady se ty clanky zas meni jak kdyby Kvitovic koncila karieru
PTP
07.09.2025 19:54
Po finále US Open
mám diagnózu CHOPN.
Dovodo6
07.09.2025 19:52
Barney Rubble vs. Alcaropithecus
