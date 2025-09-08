Finálový šlágr na US Open ovládl Alcaraz, získal šestý grandslam a bude světovou jedničkou
Sinner – Alcaraz 2:6, 6:3, 1:6, 4:6
Sinner a španělský supertalent Alcaraz se potkali už ve třetím grandslamovém finále za sebou. Ital slavil v půlce července ve Wimbledonu, kde se dočkal odvety za hořkou porážku na Roland Garros. V Paříži neproměnil tři mečboly a prohrál pět a půl hodinovou bitvu, ve které vedl 2:0 na sety. Poprvé v tzv. open éře na sebe narážejí v jedné sezoně dva stejní hráči ve třetím grandslamovém finále.
Poslední dva hráči, kteří proti sobě hráli třikrát v řadě o titul na majorech byli legendární členové Big Three Srb Novak Djokovič a Španěl Rafael Nadal, kteří svedli závěrečný souboj ve Wimbledonu a US Open 2011 a následující rok na Australian Open.
Rivalita aktérů je momentálně nesilnější a nejvyhledávanější v mužském tenise. Na turnajích, kterých se oba zúčastnili se potkají už popáté za sebou ve finále. Mimo grandslamy si zahráli o trofej také na tisícovkách v Římě a v Cincinnati, v obou případech byl úspěšnější Alcaraz, který vede ve finálových duelech 4:3. Španělovi se více daří i na grandslamech, kde vyhrál tři z pěti vzájemných zápasů. Druhý hráč světa pro sebe urval i jediné dosavadní střetnutí tady v New Yorku, kde před třemi lety odvrátil mečbol a zvítězil po strhující pětisetové řežbě.
Ve Flushing Meadows prší a na kurtu Arthura Ashe, největším tenisovém stadionu světa, se tak hraje pod zataženou střechou. Už úvodní hra zápasu byla podle očekávání velmi vyrovnaná. Sinner v ní nevyužil vedení 30:0 a po osmi minutách o vlastní servis přišel. Alcaraz od začátku diktoval tempo a při svém servisu si pomohl skvělými vítěznými údery. První vítěznou hru si Ital připsal až ve třetím gamu. Španěl trápil soupeře variabilním stylem, hrál agresivně od základní čáry a zároveň využíval přechody na síť i zkrácení hry. Zároveň lépe podával a své gamy získával snadno. Druhý brejk získal Alcaraz za stavu 4:2, kdy si vypracoval dva brejkboly a po chybě Sinnera na síti ten druhý využil. Následně sadu snadno dopodával a ujal se vedení. Na kurtu působil o mnoho jistěji, zahrál více vítězných úderů a dělal méně chyb.
Hned na startu druhé sady musel Ital odvracet další brejkbol, z komplikací se však díky skvělému podání dostal. Zlepšení na servisu mu pomohlo k celkovému pozvednutí výkonu, které prokázal především ve čtvrté hře, ve které po vítězném prohozu poprvé v zápase brejknul Alcaraze a rovnou čistou hrou. Působil daleko jistěji než v předchozím setu a začal dominovat i v delších výměnách. Náskok brejku už si Sinner udržel a po hodině a 20 minutách hry vyrovnal na 1:1.
I ve třetím setu se hned v prvním podávacím gamu Itala dostal Alcaraz k brejkbolu, který tentokrát po soupeřově chybě využil. V následující hře utekl ze stavu 0:30 a po skvělé výměně zakončené na síti zvýšil na 3:0 a i po prohrané druhé sadě byl na kurtu znovu sebevědomější. Pokračoval ve skvělém tenisu, zatímco Sinner dělal chyby a připsal si druhý brejk. V šesté hře první hráč světa odvrátil potupného kanára, ztrátě sady však nezabránil.
Dominance Španěla pokračovala i ve čtvrté sadě, ve které získal soupeřovo podání v páté hře, ve které využil hned první brejkbol. Stále platilo, že jeho gamy při servisu byly daleko rychlejší jak Italovy. V desáté hře neproměnil první dva mečboly, třetí si vypracoval skvělým útokem a tentokrát už uspěl a mohl slavit svůj šestý grandslamový titul.
Úřadující šampion Sinner marně sahal po zisku pátého grandslamového titulu a už třetího v sezoně. Vedle trávy v All England Clubu uspěl také na Australian Open, kde triumfoval i loni. Alcaraz vybojoval v New Yorku druhý titul, turnaj ovládl i v roce 2022, kdy zde získal svůj premiérový major a zároveň se jako nejmladší hráč v historii stal světovou jedničkou. Dnešní výhra mu znovu zajistila návrat do čela žebříčku, kde vystřídá právě Sinnera.
Za celé dva týdny zde předváděl skvělý tenis a set ztratil až dnes. Potvrdil tak svou úžasnou formu, která se ho drží od začátku antukového jara. Od té chvíle třikrát triumfoval na tisícovkách a podruhé na grandslamu. Alcaraz má tak aktuálně dva tituly na majorech z betonu, antuky i trávy. Ze sedmi grandslamových finále prohrál pouze letos s Italem ve Wimbledonu. Tito dva hráči si mezi sebou rozdělili posledních osm majorů.
"Děkuji všem, hlavně své rodině. Mám velké štěstí, že vás mám, miluju vás. Každý můj úspěch je i vaší zásluhou. Mám velmi rád tento turnaj, každým rokem je to tu lepší, skvěle se o nás starají a jsem moc rád, že jsem zde znovu vyhrál," řekl po zápase Alcaraz, který za vítězství obdržel i šek s rekordní odměnou 5 milionů amerických dolarů.
Španěl se v zápase mohl opřít o skvělé podání, nasázel 10 es, na prvním servisu získal 84 % bodů a na rozdíl od Sinnera nespáchal žádnou dvojchybu, Ital hned čtyři. Velký rozdíl byl také ve vypracovaných brejkbolech 11:1 a vítězných úderech, kterých trefil téměř dvojnásobek (41:21).
Výsledky dvouhry mužů na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Kdysi za to dostal i trest. Ty nesmyslé tipy, co pravidelně dává, jsou pod vlivem
xxxxxxx
Nejznámějším kokainovým případem v tenise je kauza Karla Nováčka a sedminásobného grandslamového vítěze Matse Wilandera. Těm bylo během French Open 1995, kdy spolu tvořili deblový pár, prokázáno užití kokainu a byli potrestání distancem na tři měsíce. Nováček s Wilanderem se zprvu bránili, že kokain neužívali, pak slevili na to, že ho do těla dostali, aniž by o tom věděli.
Neuveriteľná mlaticka z oboch stran a v poslednom geme tie Sinnerove forehandy až tak praskali s tou raketou..
Mne by odletela ruka.. svižný zápas tie sety sa relatívne rýchlo odsýpali..tak si tie grandslamy rozdelili.
A Sinner ako tu už raz niekto povedal ..nemusí smútiť môže vyjsť na ulicu a mať ktorúkoľvek modelku ktorú si zamanie ..a pozerať sa pritom na milióny na účte.
počet GS titulů *190
věk na konci sezóny: Djo - Nad - Fed - Alc - Borg - Sin
^ rekord pro daný věk
18r: 0 - 0 - 0 - 0 - 1^ - 0
19r: 0 - 1 - 0 - 1 - 2^ - 0
20r: 1 - 2 - 0 - 2 - 3^ - 0
21r: 1 - 3 - 0 - 4^ - 4^ - 0
22r: 1 - 5 - 1 - 6^ - 6^ - 0
23r: 2 - 6 - 4 - na - 8^ - 2
24r: 4 - 9 - 6 - na - 10^ - 4
25r: 5 - 10 - 9 - na - 11^ - na
26r: 6 - 11 - 12^ - na - na - na
27r: 7 - 13^ - 13^ - na - na - na
28r: 10 - 14 - 15^ - na - na - na
29r: 12 - 14 - 16^ - na - na - na
30r: 12 - 14 - 16^ - na - na - na
31r: 14 - 16 - 17^ - na - na - na
32r: 16 - 17^ - 17^ - na - na - na
33r: 17 - 19^ - 17 - na - na - na
34r: 20^ - 20^ - 17 - na - na - na
35r: 21^ - 20 - 17 - na - na - na
36r: 24^ - 22 - 19 - na - na - na
37r: 24^ - 22 - 20 - na - na - na
38r: 24^ - 22 - 20 - na - na - na
39r: na - na - 20 - na - na - na
40r: na - na - 20 - na - na - na
41r: na - na - 20 - na - na - na
Alcaraz od té doby, co má nového trenéra, tak snad jen 1x prohrál
tu změnu jsem tady prosazoval dlouho k nelibosti některých
Ferrera si tam nechal jen ze soucitu
nestraší GS vítěz z Big3 je Federer, absolutně je to Rosewall
nepočítám-li skreč, pak je to nejméně od r. 2022 v H2H
s tímto tento zápas nemůže vyhrát
Tady máte poradny stream a na výběr v různých jazycích bez klikani
bude asi vždy o jednom brejku za set, takže výsledek vidím 50/50, možná lehce pro Alc (Sin se v turnaji jevil horší)
Alc potvrzuje skvělý servis v turnaji, takže ho je těžké brejknout
Sin by potřeboval vyhrávat více 1. servisů, ale v delších výměnách je lepší
A BTW, ta reklama na OK System(s) je tak strašně špatná XD
Vámos
