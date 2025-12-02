Finálový turnaj UTS v Londýně přišel o domácí hvězdu. Macháčovy šance vzrostly
Draper hrál naposledy na US Open, kde však po vítězství v prvním kole musel odstoupit kvůli zranění levého ramene. Od té doby se léčil, odpočíval a připravoval na návrat, který měl proběhnout právě ještě na konci roku 2025 na finálovém turnaji UTS v Londýně. Ani tohoto domácího podniku se však neúčastní.
"Je to pro mě velmi složité rozhodnutí. Hrozně jsem tam chtěl hrát, ale bylo mi doporučeno, abych ještě chvíli počkal. Mrzí mě, že jsem zklamal fanoušky a přijdu o tento podnik," napsal aktuálně desátý hráč světa na sociálních sítích. Jeho náhradníkem ve skupině B je Francouz Ugo Humbert, který doplnil Francisca Cerúndola, Davida Goffina a Caspera Ruuda.
Absence jedno z největších žebříčkových favoritů nahrává do karet jedinému českému reprezentantu Macháčovi. Rodák z Berouna, jenž ovládl únorový díl v Guadalajaře, je sice ve druhé skupině A, kde se utká s Andrejem Rubljovem, Alexem De Minaurem a Adrianem Mannarinem. Ale pokud by postoupil do semifinále vyhne se britskému soupeři, se kterým poslední dva duely na tvrdém povrchu prohrál.
Velké finále, které se uskuteční od 5. do 7. prosince v londýnské Copper Box Areně, nabídne prize money ve výši zhruba 1,9 milionu dolarů. Vítěz si přijde na šek v hodnotě 922 tisíc dolarů (přibližně 19,2 milionu korun).
Netradiční pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
