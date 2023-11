Finové v Davis Cupu vyřadili kanadské obhájce titulu. Narazí v historickém semifinále na Čechy?

Oba týmy překvapivě nastoupily bez svých jedniček, které shodně trápila lehká zranění. Kanadský kapitán nenasadil Félixe Augera-Aliassimeho, 29. hráče světového žebříčku, Finsko se muselo obejít bez nejlepšího singlisty Emila Ruusuvuoriho (69.).

První bod pro úřadující šampiony získala někdejší světová trojka Milos Raonic, který se ale v současnosti pohybuje až ve čtvrté stovce žebříčku. Zkušený tenista, jenž se v červnu vrátil na kurty po dvouleté pauze a v Davis Cupu se představil poprvé od roku 2018, v prvním zápasu od srpnového US Open porazil nezkušeného outsidera z až osmé světové stovky Patricka Kaukovaltu za 69 minut 6:3, 7:5.

Ve druhé dvouhře náhradních týmových jedniček ale vyrovnal dvaadvacetiletý Otto Virtanen, jenž přehrál Gabriela Dialla 6:4, 7:5 a vyhrál i svůj čtvrtý letošní zápas v týmové soutěži.

Otto Virtanen wins it in style Levelling the tie at 1-1 heading to the Doubles! #DavisCupFinals | @tennisfi pic.twitter.com/w23yEKNn6K

Při nerozhodném stavu 1:1 po dvouhrách rozhodla podle současného modelu soutěže závěrečná čtyřhra. V ní Virtanen spolu s Harrim Heliövaarou porazili kanadský pár Alexis Galarneau a Vasek Pospisil 7:5, 6:3 a zajistili týmu kapitána Jarkka Nieminena postupový druhý bod.

THE FAIRYTALE CONTINUES



Finland are semi-finalists for the first time in their history! #DavisCupFinals | @tennisfi pic.twitter.com/fMKyt6xK17