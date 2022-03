Forejtek na challengeru v Lille odvrátil domácímu Blancaneauxeovi tři mečboly

Jonáš Forejtek v roce 2019 ovládl juniorské US Open, ale na profesionální tour se zatím i vinou častých zdravotních potíží neprosadil a v žebříčku mu momentálně patří až 327. pozice.



Březen ho však zastihl v dobré formě, když vyhrál sedm z osmi zápasů. Po semifinále na turnaji ITF M25 v portugalském Portimau, se dostal do čtvrtfinále na halovém challengeru ve francouzském Lille.



21letý Čech ve Francii prolétl kvalifikací, v prvním kole vyřadil nasazenou trojku a bývalého 23. hráče světa Damira Džumhura a včera vpodvečer si po odvrácení tří mečbolů poradil i s domácím Geoffreym Blancaneauxem.



Forejtek ve více než hodinu a půl trvajícím třetím setu prohrával 2-4, ale manko brejku stáhl, za stavu 4-5 odvrátil při svém podání a zápas musel rozhodnout po bezmála tříhodinovém boji tie-break.



Český tenista v něm nejprve nevyužil mečbol a vzápětí byl znovu a hned dvakrát míček od porážky. Klíčové okamžiky v dramatickém závěru ale zvládl a zkrácenou hru nakonec vyhrál 10-8.



Do čtvrtfinále challengeru Forejtek postoupil popáté v kariéře a poprvé od loňského října. O teprve druhé semifinále, kterým by vyrovnal své maximum z loňské pražské Stromovky, si zahraje s bývalým 42. hráčem světa Tunisanem Malekem Džazírím (h2h 0-0).

• CHALLENGER LILLE •

Francie, tv. povrch / hala, 67.960 eur

středeční výsledky (23. 03. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Forejtek (ČR) - Blancaneauxe (Fr.) 6-1 4-6 7-6(8)