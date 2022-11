Francie má třetí finalistku Turnaje mistryň. V Texasu si o titul zahraje Garciaová

Caroline Garciaová letos poprvé v kariéře vyhrála tři turnaje během jedné sezony, navíc v této sezoně jako jediná pokaždé na jiném povrchu. Na US Open si navíc zahrála poprvé v semifinále grandslamu.



Podruhé v kariéře se tak kvalifikovala na Turnaj mistryň a přestože na něj dorazila bez formy - prohrála 4 z 5 posledních zápasů - opět se prodrala skupinou a tentokrát svůj výsledek vylepšila dokonce postupem do finále.



V texaském Fort Worth si v semifinále necelých 24 hodin po bitvě o postup ze skupiny s Darjou Kasatkinovou poradila s Mariou Sakkariovou. 29letá Francouzka přehrála o dva roky mladší Řekyni, jež ve skupině neztratila ani set, po setech 6-3 6-2 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3-0.



Včera jsem byla trochu unavená, ale po tak náročném zápasu to nebylo nic neobvyklého. Dnes ráno jsem samozřejmě měla těžké nohy, ale nadšení a emoce z vítězství únavu rychle odbouraly a cítila jsem se velmi nabuzená," řekla Garciaová, dvojnásobná vítězka French Open ve čtyřhře (2016 a 2022).







Rodačka ze Saint-Germain-en-Laye postoupila do svého největšího a celkově 14. finále, v nichž má bilanci 10-3. A po letošních triumfech na trávě (Bad Homburg) antuce (Varšava) a hardu (Cincinnati) může přidat čtvrtou trofej z haly.



Bývalá světová čtyřka Garciaová, jež byla ještě na konci května až na 79. místě světového žebříčku, zakončí sezonu poprvé v kariéře v Top 5.



Finále na Turnaji mistryň si dosud zahrály jen dvě Francouzky Amélie Mauresmová (2003, 2005, 2006) a Mary Pierceová (1997, 2005). Jedinou francouzskou šampionkou je Mauresmová, která v roce 2005 v Los Angeles v jediném čistě francouzském finále udolala krajanku Pierceovou.



Garciaová, nejstarší finalistka vyvrcholení sezony od roku 2017 (Venus Williamsová), se o svůj nejcennější titul utká se světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou (h2h 1-2), s níž ve středu prohrála prohrála ve skupině, nebo s Arynou Sabalenkovou (h2h 2-2).



Turnaj mistryň už posedmé v řadě pozná novou šampionku. Jedna z tria Garciaová, Šwiateková a Sabalenková naváže na předchozí vítězky Garbiňe Muguruzaovou, Ashleigh Bartyovou, Elinu Svitolinovou, Caroline Wozniackou, Dominiku Cibulkovou a Agnieszku Radwaňskou.