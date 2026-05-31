French Open: Menšíka čeká boj o životní maximum! V cestě stojí zkušená hrozba
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 31. 5.
Češi v akci
Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Menšík se porve o největší čtvrtfinále
Jakub Menšík snad v neděli konečně odehraje své první grandslamové osmifinále. Šanci měl dostat už na letošním Australian Open, ale kvůli zranění z turnaje odstoupil a do dalšího kola bez boje poslal svůj idol Novaka Djokoviče. Pokud v Paříži nastoupí, bude čelit Andrejovi Rubljovovi. S bývalým pátým a nyní 13. hráčem světa se potkal už dvakrát. Pokaždé během sezony 2024, v níž se český talent na nejvyšší úrovni teprve rozkoukával. Přesto dokázal zvítězit v Dauhá ve dvou těsných setech i po obratu v Šanghaji.
Na grandslamu, kde se hraje na tři vítězné sety, to může mít se zkušeným ruským protivníkem ještě mnohem těžší. Menšík ale vypadá, že je velmi dobře připravený. Po neskutečné a téměř pětihodinové bitvě ve druhém kole s Marianem Navonem sice schytal kanára, nicméně i tak zlomil prokletí proti Alexovi de Minaurovi a australskou jedničku po mizerném setu neskutečným způsobem přejel.
Skvělý výkon určitě bude potřebovat také proti Rubljovovi. Ten sice v poslední době nehraje v nejlepší formě, nicméně v Paříži zatím ztratil jen dva sety, velmi dobře zvládá koncovky a přešel přes Ignacia Buseho, který má životní formu, Camila Uga Carabelliho i Nuna Borgese. Šance na postup v souboji Menšíka s Rubljovem jsou naprosto vyrovnané a tento duel by skutečně mohl nabídnout velmi těsný průběh.
Na programu je první polovina osmifinálových duelů. V akci budou také největší favorit Alexander Zverev, čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková či nebezpečně rozjetý mladík Rafael Jódar.
Nedělní program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:00 SELČ)
1. Kosťuková (15-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Svitolinová (7-Ukr.) – Bencicová (11-Švýc.)
3. De Jong (Niz.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Ruud (15-Nor.) – Fonseca (28-Braz.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Cirsteaová (18-Rum.) – Xiyu Wang (Čína)
2. Jódar (27-Šp.) – Carreňo (Šp.)
3. M. Andrejevová (8-) – Teichmannová (Švýc.)
4. Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR) – Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.)
COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)
Komentáře
Nový komentář
Martička skvělá
Holky to zmákly na pohodu. Tak a teď ten Kuba.
v hledišti to bude vřít kvůli střetu mezi Menševiky a Bolševiky
Jodar
Zverev
Rublev (na trestná střílení)
Ruud
Cirstea
Swiatek
Svitolina
Andreeva
Není to nějaký rekord?
Casper - Joaoínek
2x ve finale FO, mel smulu na Big3 - jednou ho sejmul Nadal, pak Djok.. Ted by to uz mohlo klapnout