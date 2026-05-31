French Open: Menšíka čeká boj o životní maximum! V cestě stojí zkušená hrozba

DNES, 06:00
Jakub Menšík je poslední českou nadějí ve dvouhře na letošním French Open a bude bojovat o své první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Talentovaný rodák z Prostějova má za sebou v Paříži už několik velmi těžkých výzev a tou další bude zkušená ruská hrozba.
Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)

Menšík se porve o největší čtvrtfinále

Jakub Menšík snad v neděli konečně odehraje své první grandslamové osmifinále. Šanci měl dostat už na letošním Australian Open, ale kvůli zranění z turnaje odstoupil a do dalšího kola bez boje poslal svůj idol Novaka Djokoviče. Pokud v Paříži nastoupí, bude čelit Andrejovi Rubljovovi. S bývalým pátým a nyní 13. hráčem světa se potkal už dvakrát. Pokaždé během sezony 2024, v níž se český talent na nejvyšší úrovni teprve rozkoukával. Přesto dokázal zvítězit v Dauhá ve dvou těsných setech i po obratu v Šanghaji.

Na grandslamu, kde se hraje na tři vítězné sety, to může mít se zkušeným ruským protivníkem ještě mnohem těžší. Menšík ale vypadá, že je velmi dobře připravený. Po neskutečné a téměř pětihodinové bitvě ve druhém kole s Marianem Navonem sice schytal kanára, nicméně i tak zlomil prokletí proti Alexovi de Minaurovi a australskou jedničku po mizerném setu neskutečným způsobem přejel.

Skvělý výkon určitě bude potřebovat také proti Rubljovovi. Ten sice v poslední době nehraje v nejlepší formě, nicméně v Paříži zatím ztratil jen dva sety, velmi dobře zvládá koncovky a přešel přes Ignacia Buseho, který má životní formu, Camila Uga Carabelliho i Nuna Borgese. Šance na postup v souboji Menšíka s Rubljovem jsou naprosto vyrovnané a tento duel by skutečně mohl nabídnout velmi těsný průběh.

Na programu je první polovina osmifinálových duelů. V akci budou také největší favorit Alexander Zverev, čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková či nebezpečně rozjetý mladík Rafael Jódar. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nedělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:00 SELČ)
1. Kosťuková (15-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Svitolinová (7-Ukr.) – Bencicová (11-Švýc.)
3. De Jong (Niz.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Ruud (15-Nor.) – Fonseca (28-Braz.) / nejdříve ve 20:15 SELČ


COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Cirsteaová (18-Rum.) – Xiyu Wang (Čína)
2. Jódar (27-Šp.) – Carreňo (Šp.)
3. M. Andrejevová (8-) – Teichmannová (Švýc.)
4. Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-)


COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR)Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.)


COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
pantera1
31.05.2026 14:37
No teda španelský veterán Busťák si chce vyšlápnout na mladého Španěla, ve třech by se mu to mohlo i povést a konečně komentátor jeho jméno říká správně .
Pe3k
31.05.2026 14:44
Nevedl Jodar v prvním setu 4:1?
pantera1
31.05.2026 14:47
Vedl, ale Busťák se rozehrál a jede .
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 14:46
tu ballgirl tam asi nakonec nastrčil Busta
Saulnier
31.05.2026 14:30
Cesta k 1. GS je čoraz reálnejšia
jean09
31.05.2026 12:49
Když robotka prohrává, tak absolutně nemá plán B, rozklepe se, hraje bez motivace, před čtyřmi roky, když dominovala, to bylo pochopitelné, ale že na tom nezapracovala? Úplně odfláklý druhý set.
Martička skvělá
chlebavevaju
31.05.2026 12:50
Robotka už funguje jen na české tenistky, jediné z ní mají vítr.
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 14:20
pantera1
31.05.2026 12:13
Kostička má první set, pěkný zápas. Snad to zvládne a Iguška se bude pakovat.
pantera1
31.05.2026 12:44
Bude zřejmě další senzace a hvězdná Polka má na kahánku . Marta v tanečních šatech je nekompromisní .
chlebavevaju
31.05.2026 12:48
Muchové vypadly všechny enemies, jooo aha, ona už pro jistotu vypadla taky. Krasne zahodila životní šanci na GS.
frenkie57
31.05.2026 12:54
Pro tentokrát s tebou musím souhlasit.
pantera1
31.05.2026 12:56
to je taková škoda, Mucholapka jedna škaredá.
aape
31.05.2026 13:10
Bohužel, je to škoda
farr
31.05.2026 13:17
S tím co tam letos v Paříži (ne)/předváděla, bylo úplně jedno kdo kam odpadl vypadl. Prohrála zaslouženě a třeba s takhle hrající Kosťuk by možná i dostala dva kanáry.
frenkie57
31.05.2026 13:34
Třeba si to(i nám)vynahradí ve Wimblu.
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 14:21
To ne. Na to nemá. Je to smutné, jsem její fanoušek, ale je to tak.
frenkie57
31.05.2026 12:52
A je to. Ani to moc Martu nebolelo. Líbilo se mi, jak Kostička podávala a jak ničila Polku dropšotama. Dobré to bylo.
pantera1
31.05.2026 12:55
Paráda, teď ještě Sweet Soranka .
pantera1
31.05.2026 13:06
Krásně to zakončila . Gratulka
frenkie57
31.05.2026 13:08
Sorana v růžovém to také zvládla, byť ve druhém to bylo přes TB. Zatím pěkná sobota. Katka s Taylor už také mají set.
aape
31.05.2026 13:11
pantera1
31.05.2026 13:12
Jsem si vzala pár dnů volno a zdrhla jsem do Jeseníku, musím zrelaxovat , ale tenis sleduju poctivě. Dnes je to nášlapaný . Posílám pozdrav je tu krásně ..
frenkie57
31.05.2026 13:15
No ty se máš, také bych hned jel.
pantera1
31.05.2026 13:17
Vem si volno a přijeď, bydlím v apartmánu nad kavárnou, s velkou TV.
frenkie57
31.05.2026 13:32
Volno by mě nedali, ani kdybych je na kolenou prosil. Je nás pořád podstav. Budu dovolenkovat až druhý a třetí týden v srpnu.

Holky to zmákly na pohodu. Tak a teď ten Kuba.
PTP
31.05.2026 14:44
A vířivkou.
Ondra979
31.05.2026 11:20
tak Kubo, dnes to doufam nepohnojis...takova sance se jen tak nemusi naskytnout, tak do toho a chceme vyhru i kdyby po boji!
Georgino
31.05.2026 12:23
Vidím dvě nebezpečí pro Jakuba: o dost chladněji a ergo o dost pomalejší balóny, což může být pro Jakuba větší problém než pro Rubleva. A taky už může být psychicky trošku vyčerpanej.
paddy
31.05.2026 10:07
denní předpověď pro Paříž smile

Ochlazení na 23° C smile
Vítr ZSZ 16 km/h
Nárazy větru 33 km/h
Vlhkost 57 %
Rosný bod 10° C
Tlak 1019 hPa
Oblačnost 50 %
Viditelnost 24 km
Horní základna oblačnosti 12200 m

v hledišti to bude vřít kvůli střetu mezi Menševiky a Bolševiky
Jodar
Zverev
Rublev (na trestná střílení)
Ruud

Cirstea
Swiatek
Svitolina
Andreeva
elskjer
31.05.2026 11:40
Doufam sladka Marta nez kysela Iga
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 11:43
zatím je to nakyselo
elskjer
31.05.2026 11:52
Sladko-kyselo?
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 12:11
jj, už je lépe, ale není vyhráno.
elskjer
31.05.2026 12:34
Polka vypada nabuzene ale dost vyhazuje, Marta ma smyslny vystrih a pekne svalnata stehna
Krisboy
31.05.2026 09:38
Cerundolo - Landaluce 6:03h?
Není to nějaký rekord?
Ondřej.Jirásek
31.05.2026 09:39
Myslím, že jsem někde viděl tweet, že je to třetí nejdelší zápas RG v historii.
Krisboy
31.05.2026 10:35
Berrettini - Comesana 5:16, STB 15:13...taky slušný, si kluci aspoň trochu zahrajou
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:07
měli přestávky kvůli vedru? Tak to ovšem ospravedlňuje tu jejich neschopnost na konci zápasu.
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 14:27
Já jsem viděl po konci toho zápasu, že to bylo 5:58 hodin.
Diabolique
31.05.2026 08:40
Zeptam se - obcas se tu objevoval takovy pekny prehled, jake turnaje kteri nasi teniste planuji v pristich tydnech - nevite kde se to da najit? Pripadne i nekde mimo TP?
com
31.05.2026 08:48
smile

https://live-tennis.eu/en/wta-schedule
Diabolique
31.05.2026 09:56
vojta912
31.05.2026 08:16
Easy Mečidlo ve třech setech. Cesta za prvním z minimálně 10GS je otevřena. Čtvrtfinále Norek, semifinále dalsi russak tentokrat německy a agresivní a ve finále nejaky pizzažrout
com
31.05.2026 06:31
Večerní šlágr bude takové předčasné finále

smilesmile Casper - Joaoínek smilesmile
Mark976
31.05.2026 08:30
Casper ve třech. Fonseca je pořád extrémně přeceňovanej. To samé Jodar, ten taky padne ve 4. Potřebují ještě oba dozrát.
Liverpool22
31.05.2026 08:35
Fandím Brazílii smile když už Joao vykostil Ježíše, tak ať to tam vyhraje celé. Bylo by to dobré i celkově pro tenis jelikož Brazílie je velký trh.
Diabolique
31.05.2026 08:38
Tak ... ted at vyhraje, ale pak at ho vyradi Kuba! Prece jen byly doby, kdy je hodne srovnavali jako nastupujici generaci, pak Kuba vyhral Miami a Joao nemel super vysledky, tak Kuba vedl ... ale ted po vyrazeni NOLEho zase vsichni oslavuji Joaa i kdyz Kuba dokazal v poslednich dvou zapasech neuveritelne veci.
Liverpool22
31.05.2026 08:42
Jo, jo zápas Kuba-Joao bych chtěl vidět i když Kuba umí spíš na Ruuda. Nicméně nejdřív musí Kuba sundat Rubleva což by měl zvládnout a pak se uvidí co bude dál. smile
com
31.05.2026 08:44
Já teda fandim vic Casperovi smile

2x ve finale FO, mel smulu na Big3 - jednou ho sejmul Nadal, pak Djok.. Ted by to uz mohlo klapnout
pantera1
31.05.2026 08:47
Taky by mi nevadil jako vítěz,ale přeju to víc Kubíkovi. smile
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 08:49
Já Joaovi. Ruud mi totiž prohrál tiket s výhrou 29600 z 10 Kč. Měl jsem jako poslední na tiketu, že Nadal nevyhraje FO 22. Za 1,6. Ney dělám si srandu. Tiket mi neprohrál Ruud, prohrála mi ho má velmi stupidní sázka proti Nadalovi. Aspoň díky té sázce jsem se začal zajímat o tenis a zamiloval jsem si ho mnohem víc než tehdy fotbal a hokej.
Mantra
31.05.2026 08:54
Tenis uz z principu lepší. Máš jen dvě možnosti jak prohrát.
Liverpool22
31.05.2026 09:07
Tenis je na sázení nejlepší sport - hrají proti sobě dva hráči a je to čitelnější než fotbal, kde běhá po hřišti 22 hráčů.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:23
a ještě tam do toho plavou kapříci
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 14:30
Souhlasím. A taky je tenis nejlepší na sázení díky tomu, že to je jeden a ten samý hráč od narození do smrti. Zatímco v kolektivních sportech se to pořád mění. Majitelé, trenéři, hráči atd.
Liverpool22
31.05.2026 14:36
smile
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 08:54
A tak jsem byl nekonečně hloupý v tom, že jsem nevyužil cashout. Tehdy byl cashout mnohem mnohem výhodnější než dnes. Nabízeli mi dokonce 24500. To bylo před ČF proti Zverevovi. Každý mi radil, ať nejsem hloupý a výběru to, ale já vůl jsem neposlechl. Pak po ČF to byla jen asi 1/3 té častky. Ale už v pavouku nebyl nikdo, kdo by Nadala mohl porazit.
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 08:57
Oprava. Zverev se tehdy zrakvil v SF nikoliv v ČF.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 10:08
