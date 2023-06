French Open: Muchová těsně prohrála první grandslamové finále, Djokovič slavil rekordní triumf

Karolína Muchová se ve svém prvním finále na grandslamu srdnatě rvala o triumf, ale o překvapení se nepostarala. Česká tenistka na pařížské antuce dlouho precizně hrající světové jedničce a dvojnásobné šampionce Ize Šwiatekové utekla ze stavu 2:6 a 0:3 a v rozhodujícím setu měla dvakrát výhodu brejku, ovšem obrat nedokonala a po bezmála tříhodinovém boji prohrála. Polka na majorech vyhrála i své čtvrté finále, French Open ovládla potřetí během čtyř let.

Novak Djokovič ovládl i druhý letošní grandslam a v počtu trofejí z majorů překonal rekord Rafaela Nadala. Srbský tenista slavil po finálové výhře nad Casperem Ruudem celkově 23. titul a v areálu Rolanda Garrose triumfoval potřetí. Nor naopak prohrál i třetí grandslamové finále a dál čeká na první velký titul.

Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu a Číňanka Xinyu Wang na teprve druhém společném turnaji vybojovaly grandslamový titul. Finálový zápas proti Leylah Fernandezové z Kanady a Američance Taylor Townsendové vyhrály po obratu. Hsieh triumfovala na majorech už popáté v kariéře a podruhé na French Open, Wang si zahrála své první grandslamové finále napříč všemi disciplínami.

Ivan Dodig a Austin Krajicek po roce složili úspěšný reparát ve finále French Open. Chorvatsko-americký pár porazil belgické duo Sander Gillé a Joran Vliegen a získal šestý společný a dosud nejcennější titul. Dvaatřicetiletý Krajicek se díky zisku první grandslamové trofeje stal poprvé deblovou světovou jedničkou.

Miju Katóová si nejlepším možným způsobem spravila chuť po nešťastné diskvalifikaci ve čtyřhře. Japonka ovládla po boku Němce Tima Pütze mix na French Open, ve finále porazili kanadsko-novozélandský tandem Biancu Andreescuovou a Michaela Venuse. Pro oba se jednalo o první grandslamové finále napříč všemi disciplínami.

