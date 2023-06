Muchová obrat ve velkém finále nedotáhla. Roland Garros ovládla už potřetí Šwiateková

Karolínu Muchovou často limitovaly různé zdravotní potíže a lékaří jí doporučovali skončit s vrcholovým sportem. Zarputilá rodačka z Olomouce ale dál pracovala se svým tělem a toužila po velkém úspěchu.

A dočkala se. Na French Open ukončila více než dvouleté čekání na semifinále, v něm po více než tříhodinovém maratónu a odvrácení mečbolu udolala světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a i díky skalpům dvou hráček TOP 10 si poprvé zahrála ve finále grandslamového turnaje.

Na titul už ale 26letá Češka dosáhnout nedokázala. Přestože se proti suverénní světové jedničce Ize Šwiatekové, jež v předchozím průběhu turnaje neztratila ani set a prohrála pouze 23 gamů, dostala ze stavu 2:6 a 0:3 a v rozhodujícím setu vedla 4:3 s brejkem v zádech, závěr patřil favoritce.

Zápas Muchová zakončila s bilancí 30 winnerů a 38 nevynucených chyb, Šwiateková měla poměr těchto statistikých ukazatelů 19:27.

"Byly to tři fantastické týdny v Paříži pro mě a můj tým. Dnes to bylo tak blízko a zároveň tak daleko, když hrajete proti Ize," řekla v pozápasovém rozhovoru dojatá Muchová, jež si se slzami v očích 'užívala' skandovaný potlesk pro poraženou finalistku.

Muchové se nepodařilo stát se třetí českou vítězkou French Open a navázat na triumfy Barbory Krejčíkové z roku 2021 a Hany Mandlíkové ze sezony 1981. Ve finále Roland Garros prohrála podobně jako Markéta Vondroušová před čtyřmi lety nebo Lucie Šafářová v roce 2015.

Díky nejlepšímu grandslamovému výsledku v kariéře se Muchová posune ze 43. místa světového žebříčku na 16. pozici, která je jejím novým maximem. Za účast ve finále inkasuje 1,15 milionu eur (27,1 milionu korun).

"Moc velké díky patří mému týmu. Když se do svého boxu dívám na ty lidi, tak se cítím jako vítězka," uvedla roztřeseným hlasem svěřenkyně slovenského kouče Emila Miškeho. "Doufám, že je to pro nás jen začátek na naší dlouhé cestě. Že nás tohle posílí a zopakujeme ještě něco většího," dojala i vedle stojící sedminásobnou šampionku Chris Evertovou.

