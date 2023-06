Katóová si po diskvalifikaci ve čtyřhře došla pro triumf v mixu. French Open ovládla s Pützem

Miju Katóová s Timem Pützem se do mixu přihlásili na poslední chvíli, odehráli první společný turnaj a po cestě do finále neztratili ve čtyřech zápasech jediný set. V souboji o titul ale už do super tie-breaku museli, dokonce zvítězili až po obratu.

Japonka má tři trofeje z klasické čtyřhry a jejím předchozím maximem na grandslamech bylo semifinále z deblu na Australian Open 2017. Také Němec si zahrál grandslamové finále poprvé v kariéře. Ačkoli má sedm titulů, na majorech nikdy předtím v žádné disciplíně nepřekročil čtvrtfinále. Katóová navázala na loňské prvenství krajanky Eny Šibaharaové s Nizozemcem Wesleym Koolhofem.

CHAMPIONS IN PARIS@miyukato1121 & Tim Puetz capture the title after outlasting Andreescu & Venus 4-6 6-4 1-0(10-6).@rolandgarros | #RolandGarros



Rovněž Bianca Andreescuová s Michaelem Venusem spojili síly premiérově. Kanaďanka, která v roce 2019 ovládla US Open, obyčejně jiné soutěže než singl nehraje a absolvovala své první finále s někým v páru. Venus je v tomto ohledu mnohem zkušenější, ve čtyřhře vybojoval včetně triumfu právě na French Open v roce 2017 celkem 20 titulů. V mixu se do finále probojoval už potřetí, neuspěl ani na US Open 2017 a 2019.