Fritz v Laver Cupu smetl Alcaraze. Tým světa poté zvládl i čtyřhru a po sobotě vede 9:3
Evropa – Svět 3:9
Fritz do utkání s Alcarazem nastupoval po výhrách De Minaura a Cerúndola, kteří tým světa poslali do vedení 5:3. Američan tak nebyl pod velkým tlakem a mohl pouze překvapit, navíc chtěl Španělovi vrátit rok starou porážku právě z této týmové soutěže, kdy s ním prohrál jasně ve dvou setech. Letos byl však scénář naprosto opačný.
Pátý hráč světa hned na úvod musel odvrátit dva brejkboly, těžkou situaci však zvládla a rozjel se. Podání lídra žebříčku získal už ve čtvrté hře a tento jediný proměněný brejkbol mu k zisku sady stačil. Alcaraz se trápil především po druhém podání, kde získal jen 33 % míčků.
I ve druhém setu byl Američan dominantní na podání a mohl si dovolit riskovat v gamech na příjmu. Alcarazovi sebral servis hned dvakrát a od stavu 1:2 zápas zakončil pěti vyhranými gamy v řadě. Připsal si tak vůbec první skalp šestinásobného grandslamového šampiona, na kterého našel recept až ve čtvrtém vzájemném střetnutí.
"Vždy když jsem proti němu hrál, tak mě brejknul hned na začátku a takto proti někomu jako je on určitě začínat nechcete. Dneska jsem ten první game ustál, a to mi pomohlo," řekl Fritz po zápase. "Hrál jsem beze strachu při důležitých bodech," dodal. Američan tak navázal na výhry Australana De Minaura, který přehrál Zvereva a Argentince Cerúndola, který předtím ve dvou setech přehrál Runeho a poslal tým světa do vedení o dva body.
O ještě větší náskok se postarali De Minaur s Michelsenem, kteří ve čtyřhře jasně přehráli dvojici Ruud a Rune 6:3, 6:4 a zvýšili vedení týmu světa na 9:3. Evropané tak před posledním hracím dnem čelí složitému úkolu. Pokud chtějí titul na Laver Cupu obhájit, nesmí už prohrát ani jeden zápas. Naopak týmu světa stačí jediná výhra k tomu, aby trofej této soutěže vybojovali potřetí.
