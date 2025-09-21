Fritz v Laver Cupu smetl Alcaraze. Tým světa poté zvládl i čtyřhru a po sobotě vede 9:3

LAVER CUP - Taylor Fritz (27) v Laver Cupu překvapil skalpem světové jedničky Carlose Alcaraze (22) a poslal tým světa do vedení o čtyři body. Američan v San Franciscu porazil šampiona nedávného US Open snadno 6:3, 6:2. Dva body získal také Argentinec Francisco Cerúndolo (27), který přehrál 6:3 7:6 Dána Holgera Runeho (22). Alex de Minaur (26) s Alexem Michelsenem (21) následně zvýšili náskok ve čtyřhře, ve které porazili 6:3, 6:4 Caspera Ruuda (26) s Runem.
Taylor Fritz si vyšlápl na Carlose Alcaraze (@ ČTK / AP / Jeff Chiu / Profimedia)

Evropa – Svět 3:9

Fritz do utkání s Alcarazem nastupoval po výhrách De Minaura a Cerúndola, kteří tým světa poslali do vedení 5:3. Američan tak nebyl pod velkým tlakem a mohl pouze překvapit, navíc chtěl Španělovi vrátit rok starou porážku právě z této týmové soutěže, kdy s ním prohrál jasně ve dvou setech. Letos byl však scénář naprosto opačný.

Pátý hráč světa hned na úvod musel odvrátit dva brejkboly, těžkou situaci však zvládla a rozjel se. Podání lídra žebříčku získal už ve čtvrté hře a tento jediný proměněný brejkbol mu k zisku sady stačil. Alcaraz se trápil především po druhém podání, kde získal jen 33 % míčků.

I ve druhém setu byl Američan dominantní na podání a mohl si dovolit riskovat v gamech na příjmu. Alcarazovi sebral servis hned dvakrát a od stavu 1:2 zápas zakončil pěti vyhranými gamy v řadě. Připsal si tak vůbec první skalp šestinásobného grandslamového šampiona, na kterého našel recept až ve čtvrtém vzájemném střetnutí.

"Vždy když jsem proti němu hrál, tak mě brejknul hned na začátku a takto proti někomu jako je on určitě začínat nechcete. Dneska jsem ten první game ustál, a to mi pomohlo," řekl Fritz po zápase. "Hrál jsem beze strachu při důležitých bodech," dodal. Američan tak navázal na výhry Australana De Minaura, který přehrál Zvereva a Argentince Cerúndola, který předtím ve dvou setech přehrál Runeho a poslal tým světa do vedení o dva body.

O ještě větší náskok se postarali De Minaur s Michelsenem, kteří ve čtyřhře jasně přehráli dvojici Ruud a Rune 6:3, 6:4 a zvýšili vedení týmu světa na 9:3. Evropané tak před posledním hracím dnem čelí složitému úkolu. Pokud chtějí titul na Laver Cupu obhájit, nesmí už prohrát ani jeden zápas. Naopak týmu světa stačí jediná výhra k tomu, aby trofej této soutěže vybojovali potřetí.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
baba
21.09.2025 07:52
dnes půjde určitě do hry Menšík proti Fonsecovi a to bude ten rozhodující bod.
Reagovat
com
21.09.2025 07:40
Lavór cap prohrajou a videl bych to, ze za všechno muze Mensik a Machac
Reagovat
pantera1
21.09.2025 08:32
No tak přece se nebude obviňovat super talent Vámosák. Ale Kuba smete brazilského tlučhubu, takže bude Lavór Kap superstar on
Reagovat
Mantra
21.09.2025 09:11
Nebo dostane od Klokana na pr...
Reagovat

