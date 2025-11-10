Fritz zkazil italský den na Turnaji mistrů. Domácímu náhradníkovi nedal výraznější šanci
Musetti – Fritz 3:6, 4:6
Papírové předpoklady byly jasné. Fritzovi se na Turnaji mistrů v Turíně náramně daří a měl dost času na odpočinek, kdežto Musetti se mezi osmičku nejlepších dostal až jako náhradník a přijel po vyčerpávajícím tažení v Aténách a náročném programu posledních týdnů. První jmenovaný měl tak jedinečnou šanci přerušit sérii tří porážek s tímto soupeřem.
K brejkbolům se překvapivě jako první propracoval domácí tenista. Ve třetí hře však neproměnil ani jednu ze čtyř šancí, ihned poté sám zaváhal a ve zbytku utkání byl Fritz na vlastním servisu nekompromisní. Musetti se naopak v téměř každém gamu na podání trápil a znovu o něj přišel na začátku dalšího setu.
Agresivní hře Fritze nedokázal moc vzdorovat. Nepomáhala ani změna rytmu či technické údery. Američan byl na zápas výborně připravený, předvedl na rychlém betonu velmi povedený výkon a úspěšně odstartoval obhajobu loňské finálové účasti.
Fritz má za sebou dva starty na Turnaji mistrů a pokaždé postoupil ze skupiny. Před třemi lety padl ve dvou tie-breacích v semifinále s Novakem Djokovičem a loni ho v tomto dějišti porazil pouze Jannik Sinner, a to ve skupině i ve finále.
Aktuálně šestý hráč světa bude v dalším zápase čelit jednomu z největších favoritů Carlosovi Alcarazovi a vítěz tohoto utkání by si mohl s předstihem zajistit účast ve vyřazovacích bojích.
Pondělní program v Turíně, který je svátkem pro domácí fanoušky, tak nezačal z italského pohledu vůbec dobře. Očekává se ale, že večer jim vše vynahradí úřadující šampion Sinner v repríze pařížského finále s Félixem Augerem-Aliassimem.
Musetti ještě v sobotním finále v Aténách bojoval o poslední postupové místo na závěrečný vrchol sezony. V tříhodinové bitvě s Djokovičem však neuspěl. Srbský rekordman ovšem krátce poté účast odřekl a Ital nakonec svůj debut na Turnaji mistrů přece jen absolvuje. Pokračovat v něm bude soubojem s Alexem de Minaurem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
