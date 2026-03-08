Fruhvirtová další výbuch z mečbolu nedopustila. V Austinu ustála bitvu s bývalou členkou TOP 10
Fruhvirtová – Haddadová Maiaová 6:3, 6:7, 6:4
Fruhvirtová v Austinu před dvěma týdny předvedla nechvalný kolaps. V prvním kole místní dvěstěpadesátky proti Taylor Townsendové nevyužila vedení 5:3 ve druhém dějství, podávala na postup a měla dokonce mečbol. Přesto však duel po dlouhé bitvě prohrála. A od podobného scénáře neměla daleko ani nyní.
Na akci WTA 125 však výbuch nedopustila, obrovskou bitvu zvládla a připsala si cenný skalp. V úvodním kole přemohla někdejší hráčku elitní desítky a turnajovou čtyřku Brazilku Haddadovou Maiaovou.
V první sadě stačil Fruhvirtové jediný brejk v šestém gamu. Na vlastním servisu čelila brejkbolu pouze v úvodní hře, ten odvrátila a další podání už si uhrála bez větších potíží. Druhé dějství bylo velmi vyrovnané a rozhodovalo se až v samotné koncovce.
Češka nejdříve předvedla skvělý obrat, když od stavu 1:5 získala pět her v řadě a ve dvanáctém gamu se dostala k mečbolu. Ten však nevyužila a zápas si velmi zkomplikovala. Tie-break prohrála poměrem 4:7 a musela do rozhodujícího dějství.
V něm však ukázala pevné nervy. Ve třetí hře ztratila a následně prohrávala už 1:3. Předvedla však další skvělou otočku, kterou na rozdíl od druhé sady tentokrát dotáhla do vítězného konce. V závěru zápasu vyhrála pět ze šesti gamů a obrovskou bitvu po dvou hodinách a 40 minutách uzavřela. Brazilce tak uštědřila už osmou letošní porážku z devíti duelů.
V osmifinále čeká Fruhvirtovou další velmi těžká soupeřka. O postup do čtvrtfinále si zahraje buď se zkušenou Švýcarkou Viktorijí Golubicovou, nebo se svou poslední přemožitelkou z Indian Wells Anastasijí Zacharovovou.
