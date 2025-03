Fruhvirtová v Miami září. Česká teenagerka smetla členku TOP 20 Haddadovou Maiaovou

WTA MIAMI - Linda Fruhvirtová (19) pokračuje v Miami na vítězné vlně a definitivně ukončila dlouhotrvající krizi. Česká naděje si připsala svůj druhý skalp hráčky TOP 20, když nedala šanci 16. nasazené Beatriz Haddadové Maiaové (28) a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do třetího kola. O vyrovnání maxima na Floridě, kterým je osmifinále z roku 2022, se utká s Magdou Linetteovou (33).

Haddadová Maiová – Fruhvirtová 0:6, 2:6

Linda Fruhvirtová v Miami zapsala svůj nejlepší výsledek v roce 2022, když se zde probojovala až do osmifinále, následující dvě vystoupení na Floridě však zakončila hned v úvodním kole. Letos se ale česká teenagerka vrací do formy a po úspěšně zvládnuté kvalifikaci si připsala i dvě vítězství v hlavní soutěži.

Po domácí hráčce Claire Liuové, kterou přetlačila po třísetovém boji, předvedla nejlepší výkon posledních let a smetla 18. hráčku světa Beatriz Haddadovou Maiovou, které oplatila porážku z loňského Australian Open a vzájemnou bilanci srovnala na 1:1.

V úvodní sadě hrála Fruhvirtová naprosto bezchybně a povolila trápící se Brazilce jen devět fiftýnů. Jediné dvě hry ztratila na začátku druhého dějství, když si 16. nasazená dvakrát suverénně udržela podání. Od stavu 1:2 však Češka znovu dominovala a získala posledních pět her v řadě.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro českou naději se jedná o druhý skalp hráčky TOP 20, před třemi lety zde prošla přes tehdy 16. hráčku světa Victorii Azarenkovou, která ji za stavu 6:2, 3:0 vzdala.

Skalp Haddadové Maiové je pro ni možná nejdůležitější výhrou kariéry, která ji může nakopnout do zbytku sezony. Fruhvirtová totiž usiluje o návrat do TOP 50 světového žebříčku WTA, kam patřila v červnu 2023. Následně však přišla dlouhotrvající krize a propadla se až do třetí stovky.

O vyrovnání svého zdejšího maxima si zahraje proti Polce Magdě Linetteové, se kterou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1. Uspěla proti ní v roce 2022 ve finále v Čenaí, kde získala svůj jediný titul na okruhu WTA.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.