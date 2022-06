Garciaová na trávě v Bad Homburgu ukončila tříleté čekání na titul

Caroline Garciaová letos jen dvakrát vyhrála alespoň dva zápasy po sobě, tři roky nevyhrála víc jak třikrát v řadě. Před třemi týdny však společně s krajankou Kristinou Mladenovicovou vyhrála French Open ve čtyřhře a nyní dokonce slaví singlový triumf.



28letá Francouzka nenašla přemožitelku na trávě v německém Bad Homburgu. V dnešním finále, které si zahrála po třech letech, bývalá světová čtyřka zdolala 6-7 6-4 6-4 Kanaďanku Biancu Andreescuovou.



Premiérový vzájemný souboj dvou nenasazených tenistek měl dramatický průběh. Jako první získala brejk Garciaová, ale Andreescuová hned vzápětí srovnala a tie-break získala třemi body v řadě za stavu 4-5.



Ve druhém setu se kanadská vítězka US Open 2019 dostala do vedení 4-2, ale od té doby uhrála až do konce sady jediný fiftýn. Také v rozhodujícím setu se skóre přelévalo, klíčový brejk se Garciaové podařil v pátém gamu. Po dvou a tři čtvrtě hodinách proměnila první mečbol.







Garciaová získala celkově osmý titul a už třetí z trávy. Čekala na něj od června 2019, kdy zvítězila v Nottinghamu.



Na nadcházejícím Wimbledonu, ze kterého třikrát po sobě vypadla v 1. kole, začne zápasem proti Japonce Jurice Mijazakiové.



22letá Andreescuová, která získala všechny své tituly už v roce 2019 (Indian Wells, Toronto a US Open), bude o premiérovou výhru ve Wimbledonu usilovat v souboji s Američankou Eminou Bektasovou.

• WTA 250 BAD HOMBURG •

Německo, tráva, 203.024.eur

sobotní výsledky (25. 06. 2022) • Dvouhra - finále • Garciaová (Fr.) - Andreescuová (Kan.) 6-7(5) 6-4 6-4 • Čtyřhra - finále • Hozumiová/Ninomijaová (1-Jap.) - Rosolská/Routliffeová (2-Pol./N. Zél.) 6-4 6-7(5) 10-5