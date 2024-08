Gauffová v úvodním zápase v Torontu potvrdila roli favoritky, Sabalenkovou už zranění netrápí

WTA TORONTO - Coco Gauffová (20) zvládla přechod z pařížské antuky na tvrdý povrch a v Torontu odstartovala dvousetovou výhrou. Američanka ve druhém kole Nation Bank Open přehrála Číňanku Yafan Wang 6:4, 6:4 a potvrdila roli jasné favoritky. Proti čínské soupeřce nezaváhala ani světová trojka Aryna Sabalenková (26), která si navíc pochvalovala i zdravotní stav po zranění ramena.

Gauffová – Wang 6:4, 6:4

Coco Gauffová začala v Torontu prvním vzájemným soubojem s kvalifikantkou Yafan Wang. Američanka od začátku potvrzovala roli favoritky a zkušenější hráčky, a i přes jednu ztrátu podání získala první set poměrem 6:4.

Druhá sada probíhala podobně jako ta úvodní. Američanka si vypracovala náskok 3:0 a kvůli ztrátě podání musela set znovu vybojovat až v koncovce.

Po odhlášení Igy Šwiatekové a Aryny Sabalenkové plní Gauffová roli nasazené jedničky. Američanka, která do Kanady přiletěla po neúspěchu na olympijských hrách v Paříži, se totiž potřebuje co nejlépe rozehrát na betonech, aby obhájila alespoň část bodů z minulé sezony.

Loni totiž během US Open Series naprosto zářila. Zahrála si čtvrtfinále v Montrealu a na domácí půdě vybojovala tři tituly. Slavila na turnaji WTA 500 ve Washingtonu, tisícovce v Cincinnati a vše završila triumfem na grandslamovém US Open.

Yue Yuan – Sabalenková 2:6, 2:6

Aryna Sabalenková vstoupila do podniku WTA 1000 v Torontu hladkou výhrou dvakrát 6:2 nad Číňankou Yue Yuan a pochvalovala si, že už ji nelimituje zranění ramena. To ji připravilo o letošní Wimbledon a minulý týden ve Washingtonu i kvůli přehnané opatrnosti vypadla v semifinále s Marií Bouzkovou.

"Bylo to náročné hrát první turnaj, protože jste na sebe příliš opatrní. Snažíte se nic nepřehánět a chránit si rameno. Teď se cítím mnohem lépe a uvědomuju si, že je to vyléčené a nemusím se obávat obnovení zranění. Cítím se zase svobodně a na kurtu mě nic nesvazuje. Mohu se soustředit znovu jen na svou hru a předvést maximum," pochvalovala si světová trojka, jež se o postup do čtvrtfinále utká s Britkou Katie Boulterovou (H2H 3:0).

Výsledky turnaje WTA 1000 v Torontu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.