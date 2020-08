Gengel na challengeru na Žižkově vyřadil Gabašviliho. Vyhráli i Macháč, Kolář, Vrbenský a Rosol

Marek Gengel už v sobotu zvládl kvalifikační zápas proti krajanu Martinu Krumichovi a dnes na výhru navázal i na úvod hlavní soutěže. Čtyřiadvacetiletý Čech, kterému se v průběhu koronavirové pauzy nedařilo na domácích přípravných akcích, se postaral o překvapení na úkor zkušeného Rusa Tejmuraze Gabašviliho.



Gengel (478. v ATP) porazil bývalého 43. hráče světa, který aktuálně figuruje na 256. místě žebříčku, 6-2 6-4. Ve druhém setu přitom musel dvakrát dotahovat manko brejku a za stavu 4-5 dokonce čelil setbolu.



Ve druhém kole se Gengel utká s patnáctým nasazeným Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem.



I do druhého pražského challengeru vstoupil vítězně Tomáš Macháč. Osmifinalista ze Štvanice začal na Žižkově vítězstvím 6-2 4-6 6-0 nad Argentincem Franciscem Cerundolem.



O vyrovnání výsledku ze Štvanice se 19letý Macháč utká s bývalým 33. hráčem světa Robinem Haasem z Nizozemska, jenž plní roli nasazené třináctky.



Na osmifinále ze Štvanice se snaží navázat i Zdeněk Kolář a také on dnes na Spojích začal vítězně. Belgičana Arthura De Greefa přehrál 6-4 6-1 a může se chystat na souboj s nasazenou trojkou Korejcem Hyoen Chungem.



Dobrou formu se pokouší potvrdit Michael Vrbenský, který si v pátek zahrál semifinále na Štvanici. Na Žižkově odstartoval snadnou výhrou nad Srbem Pedjou Krstina., jehož přehrál za 66 minut hry 6-1 6-3. O postup do osmifinále si 20letý Čech zahraje se čtvrtým nasazeným Němcem Yannickem Madenem.



Jako poslední a celkově šestý ze sedmi Čechů v prvním kole uspěl nejzkušenější z nich Lukáš Rosol. Pětatřicetiletý daviscupový reprezentant zdolal po vyhrocené koncovce 6-3 6-7 7-5 devatenáctiletého Němce Rudolfa Möllekera. Jeho dalším soupeřem bude Slovák Filip Horanský.

Molleker hit an ace when Rosol claimed he wasn't ready. The umpire, however, gave the point to the German.



Molleker hit another ace to hold his service game from 0-40 down. This happened afterwards. ⬇️ https://t.co/ArZ9gi4CCP pic.twitter.com/6wrRk4Vt7h