Grandslamový titul? Vyhledala jsem odbornou pomoc, říká Keysová

Madison Keysová (30) si letos připsala životní úspěch, když na Australian Open senzačně došla až k titulu. Po cestě do finále vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou a ve finále si poradila s Arynou Sabalenkovou.

Ještě před několika měsíci přitom patřila "jen" do širší světové špičky. Zlom ale podle jejích slov nepřišel jen díky tvrdému tréninku, ale také díky změně přístupu k životu.

Americká tenistka totiž přiznala, že vyhledala odbornou pomoc. Terapie jí pomohla uvědomit si, že absolutní soustředění na tenis nebylo tou správnou cestou.

"To, že jsem se tolik soustředila na tenis, mi nepomohlo tolik, jak bych potřebovala. Vyhledání pomoci a analýza mého života obecně a toho, jak to ovlivňuje mé pocity na kurtu, asi udělaly největší rozdíl," řekla Keysová během Wimbledonu pro Tennis.com. "Také jsem se vždy snažila mít život i mimo tenis, což mi na kurtu hodně pomohlo."

Američanka otevřeně mluvila o tom, jak si budovala sebevědomí: nejen skrze vítězství, ale i díky každodennímu životu mimo zápasy.

Madison Keysová a Aryna Sabalenková po finále Australian Open (@ @ Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia)

"V mém případě jsem si sebevědomí nebudovala v samotných zápasech, ale v tréninku a v posilovně. Jde o to, abyste si byli vědomi, že děláte vše, co můžete, a vše, co máte pod kontrolou," vysvětlila. "Když ale hrajete zápas, na druhé straně sítě je další člověk, který pravděpodobně udělal totéž co vy."

Na rozdíl od jiných sportů se v tenise může podle Keysové dynamika sezony měnit z týdne na týden. "Máte týdny, kdy si myslíte, že děláte všechno správně, a pak jiné, kdy ne, ale krása tenisu spočívá v tom, že následující týden máte nový turnaj a všechno se může změnit během okamžiku."

Keysová se vyjádřila i k psychickým potížím Alexandera Zvereva, který po vyřazení v prvním kole Wimbledonu šokoval veřejnost přiznáním, že trpí depresí a cítí se osamělý. "Nejste jen tenista. Jste kompletní člověk se všemi těmi dalšími vlastnostmi, jinými zájmy a různými aspekty svého života," uzavírá Keysová.