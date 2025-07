Ivaniševič: Tenisté berou antidepresiva. Nezvládají ten tlak a s tím nemůžou uspět

Tenis je psychicky velmi náročný sport a bývalý wimbledonský šampion a v současnosti trenér Goran Ivaniševič (53) v jednom z posledních rozhovorů odhalil, že spousta hráčů musí kvůli tlaku okolí sáhnout po antidepresivech. "Pokud to nezvládnou v hlavě, nemůžou uspět," myslí si Chorvat.

Servis, forhend či bekhend. Tyhle údery umí zahrát každý slušný tenista. Nejeden expert vám ale řekne, že úspěch ve světě bílého sportu je hlavně o mentální síle a odolnosti. V posledních letech bojovali s psychickými problémy třeba bývalá světová jednička Naomi Ósakaová, Amanda Anisimovová či aktuálně Alexander Zverev.

"Když poslouchám hráče, tak každý bere antidepresiva," prozradil Ivaniševič pro Clay magazine. "Nevím, proč na sebe kladou takový tlak. Možná je to způsobeno okolím. Podívejte se na Zvereva. Je to výborný hráč, ale nedaří se mu vyhrát grandslam. Nejdříve mu v tom bránila Big Three, teď jsou to Sinner s Alcarazem," dodal.

Bývalý wimbledonský šampion v posledních letech působí jako trenér. Roky vedl Novaka Djokoviče, spolupráci zkoušel i s Jelenou Rybakinovou a momentálně je jeho svěřencem Stefanos Tsitsipas.

"Na trénování je nejtěžší vypořádat se s tím šílenstvím okolo vašeho hráče. Musíte být dobrý psycholog. Každý ví, jak hrát údery. Rozdíl je v mentalitě. Za pár let bych klidně mohl mít diplom z psychologie a vyučovat ji."

Tenis je podle Ivaniševiče velmi náročný sport. "Pokud to nezvládnete v hlavě, nemůžete uspět. Tenis není snadný. Je to brutální a těžký sport a nikdo vás nemůže zastoupit. Nemáme v něm poločas jako třeba ve fotbale. Musíte neustále myslet na forhend či bekhend a ne dalších 77 věcí, které s tenisem nesouvisí," prozradil.

Jeho bývalý svěřenec Djokovič si myslí, že za tím vším stojí i sociální sítě. "Každý na nich je a ovlivňuje to hlavně mladé sportovce. Můžete se tam lehce ztratit, až moc řešit komentáře, které mohou způsobovat bolest. Měli bychom to brát vážně, protože sociální sítě mohou negativně ovlivnit nejen psychicku, ale i život"