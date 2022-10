Guadalajara: Siniaková začala skalpem světové osmnáctky, postupuje i Bouzková. Krejčíková, Plíšková i Kvitová vypadly

Kateřina Siniaková zvládla vstup do soutěže už na čtvrtém turnaji po sobě. V Guadalajaře 26letá rodačka z Hradce Králové, jež před měsícem vyhrála turnaj v Portoroži a ukončila pětileté čekání na 3. titul, zaskočila 18. hráčku světa Beatriz Haddadovou Maiaovou.



Česká tenistka sebrala soupeřce hned na úvod zápasu podání, náskok ale neudržela a vyrovnaný úvodní set získala až díky druhému brejku v jedenáctém gamu. Razantní nástup měla i do druhé sady, v níž se rychle ujala vedení 4-0 a tentokrát už žádné komplikace nepřipustila.



Nejlepší deblistka světa Siniaková zvítězila po sto minutách hry 7-5 6-2, připsala si třetí letošní skalp hráčky Top 20 a jednou nohou je zpátky v Top 50. Ve druhém se střetne s Italkou Martinou Trevisanovou.







Hned v úvodním kole došlo na český souboj a lépe ho zvládla mírná favoritka Marie Bouzková. 24letá rodačka z Prahy, jež si letos v únoru v Guadalajaře zahrála finále na menším podniku WTA 250 a na akcích v Mexiku se jí tradičně daří, si poradila s Terezou Martincovou po setech 6-2 7-5.



Ve druhém kole 38. hráčka světa Bouzková narazí na Kolumbijku Mariu Camilu Osoriovou (h2h 0-0).



Barbora Krejčíková v Mexiku nastoupila devět dní po skalpu světové jedničky Igy Šwiatekové a halových triumfech v Tallinu a na domácí akci v Ostravě, desátou výhru v řadě ale přidat nedokázala. Devátá nasazená Češka v Guadalajaře nestačila na Annu Kalinskou, které i vinou deseti dvojchyb podlehla 3-6 4-6.



26letou Krejčíkovou v Mexiku čeká ještě čtyřhra se Siniakovou. Pro české tenistky půjde o generálku před Turnajem mistryň.



Po Krejčíkové se hned v prvním kole rozloučila i Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička ani na druhý pokus nenašla recept na wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou, ačkoli v úvodním dějství vedla 5-3. Brejk nepotvrdila, set ztratila v tie-breaku a nakonec s ruskou rodačkou prohrála 6-7(5) 2-6.



Třicetiletá Češka tak už na čtvrtém podniku v řadě vypadla v úvodních kolech, alespoň do čtvrtfinále se naposledy podívala na začátku září na US Open. Sezona uzavře v listopadu na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu. Rybakinová v Mexiku bude pokračovat soubojem s nasazenou trojkou Jessicou Pegulaovou (h2h 0-1).



Petra Kvitová se do Guadalajary vydala na svůj poslední turnaj v sezoně a už v pondělí do něj vstoupila výhrou nad Bernardou Peraovou. V utkání druhého kola ale neudržela vedení v prvním vzájemném duelu s Kanaďanka Biancou Andreescuovou, s bývalou vítězkou US Open prohrála 6-3 2-6 0-6.



'Kanára' Kvitová dostala letos potřetí a přišla o poslední naději prodloužit si sezonu účastí na Turnaji mistryň. V Mexiku potřebovala postoupit minimálně do finále, aby vykřesala šanci na účast v texaském Fort Worth.







Důležité výhry si v boji o Turnaj mistryň připsaly Francouzka Caroline Garciaová, Řekyně Maria Sakkariová a Darja Kasatkinová., které si upevnily pozici na postupových příčkách.

• WTA 1000 GUADALAJARA •

Mexiko, tv. povrch, 2.527.250 dolarů

úterní výsledky (18. 10. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Siniaková (ČR) - Haddadová Maiaová (11-Braz.) 7-5 6-2 Bouzková (ČR) - Martincová (ČR) 6-2 7-5 Kalinská (-) - Krejčíková (9-ČR) 6-3 6-4 Rybakinová (Kaz.) - Kar. Plíšková (ČR) 7-6(5) 6-2 Garciaová (6-Fr.) - Marinová (Kan.) 6-7(2) 6-3 7-6(5) Ostapenková (12-Lot.) - Davisová (USA) 6-1 6-3 Keysová (13-USA) - Linetteová (Pol.) 6-3 6-3 Collinsová (14-USA) - Dolehideová (USA) 6-4 6-1 Cocciarettová (It.) - Potapovová () 6-2 6-1 Frechová (Pol.) - Putincevová (Kaz.) 6-3 6-4 Vekičová (Chorv.) - Pigossiová (Braz.) 6-4 6-1 Bouchardová (Kan.) - Dayová (USA) 7-5 6-3 Trevisanová (It.) - Hibinová (Jap.) 6-4 6-3 • Dvouhra - 2. kolo • Andreescu (Kan.) - Kvitová (16-ČR) 3-6 6-2 6-0 Sakkariová (4-Řec.) - Kosťuková (Ukr.) 6-4 6-4 Kasatkinová (7) - Lin Zhu (Čína) 6-1 6-2 • Čtyřhra - 1. kolo • L. Fruhvirtová/Kanepiová (ČR/Est.) - Contrerasová/Osoriová (Mex./Kol.) 6-2 6-3