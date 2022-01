Halepová je konečně fit a cítí se skvěle. V Melbourne přidala osmou výhru v řadě a je v osmifinále

Simona Halepová má za sebou sezonu protkanou zdravotními problémy. Kvůli zranění lýtka nehrála tři měsíce a přišla o start na Roland Garros, ve Wimbledonu, kde měla obhajovat titul, i na olympiádě. Rok zakončila bez titulu a odstoupením z turnaje v Linci kvůli bolestem kolena.



Do sezony 2022 ale 30letá Rumunka, která se loni v září vdala, vstoupila výborně a už v osmi zápasech v roli velké papírové favoritky nenašla přemožitelku. V Melbourne po triumfu na podniku WTA 250 pokračuje na vítězné vlně i na Australian Open, na kterém ztratila pouze 12 gamů ve třech zápasech.



Po Polce Magdaleně Frechové a Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové si bez potíží poradila i s Dankou Koviničovou. 27letou tenistku z Černé Hory, která hrála třetí kolo na grandslamu poprvé v kariéře, smetla za 64 minut hry 6-2 6-1 a vzájemnou bilanci upravila na 2-0.



"Cítím se po fyzické stránce skvěle, to zaprvé. A po té psychické si věřím a jsem silná. Mám radost ze hry což mi pomáhá být pozitivní. Zatím hraju skvěle," pochvalovala si 15. hráčka světa Halepová, jež neprohrála 11 setů v řadě.







Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka Halepová se do osmifinále Australian Open dostala posedmé v kariéře a pátý rok po sobě. Bilanci v něm má 5-1.



O šesté melbournské čtvrtfinále si finalistka z roku 2018 zahraje s Alizé Cornetovou. S Francouzkou prohrává ve vzájemné bilanci 1-3, ale naposledy se s ní střetla již před sedmi lety.



Bývalá světová jedenáctka a aktuálně 61. hráčka světa Cornetová, která na Australian Open nechybí 17. rok po sobě, dnes v den 32. narozenin otočila zápas se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou. Navázala tak na skalp bývalé šampionky Garbine Muguruzaové a postupem do osmifinále vyrovnala svůj nejlepší výsledek ze sezony 2009.



"Je to kouzelné. Mám obrovskou radost a jsem teď opravdu šťastná. Je to hezký den," radovala se Cornetová, jež si osmifinále zahrála už na všech grandslamech, ale do čtvrtfinále ještě nikdy neprošla.









• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

sobotní výsledky (22. 1. 2022) • Dvouhra žen - 3. kolo • Sabalenková (2-Běl.) - Vondroušová (31-ČR) 4-6 6-3 6-1 Halepová (14-Rum.) - Koviničová (Č. Hora) 6-2 6-1 Mertensová (19-Belg.) - Shuai Zhang (Čína) 6-2 6-2 Collinsová (27-USA) - Tausonová (Dán.) 4-6 6-4 7-5 Cornetová (Fr.) - Zidanšeková (29-Slovin.) 4-6 6-4 6-2 Kanepiová (Est.) - Inglisová (Austr.) 2-6 6-2 6-0 • Čtyřhra - 2. kolo • Krejčíková/Siniaková (1-ČR) - Adamczaková/Xin-Yun Han (Austr./Čína) 6-3 6-3 Bolsovová/Eikeriová (Šp./Nor.) - Hradecká/Bouzková (10-ČR) 7-6(3) 6-3