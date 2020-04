Halepová: Obávám se, že letos se už hrát nebude

"V mé hlavě je už ten nejhorší scénář. A to ten, že zbytek letošní sezony bude zrušen. Myslím, že ta pauza bude delší, neočekávám, že se v červenci na kurty vrátíme. Nikdy jsem takový pocit neměla, tak nevím, co od toho očekávat," řekla Halepová v rozhovoru pro rumunská média.



V posledních týdnech se už několikrát potvrdilo, že pocity a různá očekávání tenistů se pak v souvislosti se zrušením turnajů staly skutečností. Pravděpodobně mají více zákulisních informací, byť ne oficiálních. Přesto podle nich mohou odhadovat, jak se situace kolem turnajů bude vyvíjet.



Sezona byla přerušena začátkem března a znovu hrát se nezačne dřív, než 13. července. Kvůli šíření pandemie koronaviru se poprvé od druhé světové války nebude hrát Wimbledon, další grandslam Roland Garros byl zatím přeložen z jara na podzim.



Ve Spojených státech amerických zatím pokračují s přípravami US Open, kde má 24. srpna odstartovat kvalifikace. Zrušen už však byl turnaj WTA Premier 5 v kanadském Montréalu, kde měly tenistky absolvovat jednu z velkých příprav před newyorským grandslamem.



Osmadvacetiletá Rumunka Halepová přišla kvůli přerušení sezony o možnost obhajovat titul na wimbledonské trávě a nyní neví, zda se letos vůbec na kurty vrátí. Přesto se musí neustále udržovat v dobré fyzické kondici.



"Nejdůležitější věcí v tenisu jsou nohy, takže musím chodit běhat a udržovat své svaly aktivní, abych se po návratu mohla na kurtu dobře pohybovat. Dělám různá cvičení, občas vezmu do ruky raketu. Ale je to teď náročné, když nevíte, na co se vlastně připravujete," uvedla dvojnásobná grandslamová šampionka.



V roce 2020 stihla bývalá světová jednička Halepová odehrát tři turnaje. V Adelaide vypadla ve čtvrtfinále s Arynou Sabalenkovou, na Australian Open prohrála semifinále s Garbine Muguruzaovou a své poslední vystoupení před dvěma měsíci v Dubaji proměnila v jubilejní 20. titul.