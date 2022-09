Halepová po operaci nosu do sezony už nenaskočí. Uvidíme se na kurtech v příštím roce, vzkázala

"Má sezona 2022 je u konce. Uvidíme se na kurtech v roce 2023. Cítím, že toho stále mohou v tenise hodně předvést a pořád mám své cíle," napsala 30letá Rumunka na Twitteru ke své fotografii se zabandážovaným nosem.

Operací nosu se rozhodla vyřešit své dlouhodobé problémy s dýcháním. "Cítila jsem, že teď je na to ten správný okamžik a že je také čas na to udělat něco pro sebe jako člověka. Mělo to i estetické důvody," přiznala vítězka Roland Garros 2018 a Wimbledonu 2019.

V dlouhém příspěvku Halepová uvedla, že letos v únoru uvažovala o konci kariéry. Byla v té době ve třetí desítce žebříčku a nevěřila, že by se mohla vrátit do Top 10. Za to, že se jí to povedlo a nyní je devátá, poděkovala novému kouči Patricku Morautogluovi. "Díky němu jsem začala věřit, že zase mohu hrát dobrý tenis," řekla Halepová, jež letos vyhrála dva turnaje a postoupila do semifinále Wimbledonu.