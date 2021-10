Halepová v Kluži prolétla poprvé v sezoně do finále, Kontaveitovou dělí výhra od Turnaje mistryň

WTA KLUŽ - Simona Halepová na domácím halovém turnaji WTA 250 v Kluži deklasovala 6-0 6-1 ukrajinskou teenagerku Martu Kosťukovou a poprvé od loňského září postoupila do finále. O celkově 23. titul si 30letá Rumunka zahraje s Estonkou Kontaveitovou (h2h 3-0), které může jako poslední zabránit v postupu na Turnaj mistryň.

Světová osmnáctka Simona Halepová dnes ve svém teprve druhém semifinále v sezoně deklasovala 6-0 6-1 devatenáctiletou Ukrajinku Martu Kosťukovou a ukončila třináct měsíců dlouhé čekání na finále.



30letá Rumunka tak letos teprve podruhé vyhrála čtyři zápasy po sobě, v Kluži ztratila pouze dvanáct gamů v osmi setech.



Bývalá světová jednička a vítězka French Open Halepová bude ve svém jubilejním 40. finále bojovat o 23. triumf. Pokud uspěje, zakončí už devátou sezonu v řadě se ziskem minimálně jednoho titulu.







V neděli Halepová narazí na v životní formě hrající Anett Kontaveitovou, s níž ve třech vzájemných utkáních neztratila ani set a prohrála pouze jedenáct her.



25letá Estonka Kontaveitová útočí na svůj celkově pátý titul a již čtvrtý od konce srpna. Pokud v Kluži naváže na triumfy z Clevelandu, Ostravy a Moskvy, kde zvítězila minulý týden, poprvé v kariéře se kvalifikuje na Turnaj mistryň. V případě porážky bude první náhradnicí a přímo do Guadalajary postoupí Tunisanka Ons Džabúrová.



Kontaveitová dnes přehrála 6-3 6-2 Švédku Rebeccu Petersonovou, vyhrála i 14. letošní zápas v hale a do finále postoupila stejně jako Halepová bez ztráty setu. Z posledních 27 zápasů si připsala již 25. výhru.