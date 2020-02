Halepová zdolala Rybakinovou a z Dubaje si odváží 20. titul

Simona Halepová v Dubaji, kde hrála poprvé od prohry v semifinále Australian Open, musela třikrát otáčet z 0-1 na sety, soupeřku však nasazená jednička nenašla.



Osmadvacetiletá Rumunka měla namále hned v úvodním zápase proti Ons Džabúrové, neboť soupeřka podávala na vítězství a v závěru utkání měla i mečbol. Otočit zápas dokázala i ve čtvrtfinále proti Aryně Sabalenkové, v semifinále smetla Jennifer Bradyovou a třetí obrat během čtyř dnů předvedla v dnešním finále proti Jeleně Rybakinové.



Halepová zvítězila po dvou a půl hodinách boje 3-6 6-3 7-6, přestože ve třetím dějství prohrávala 1-3. Za stavu 6-5 sice nedokázala zápas dopodávat, nicméně v tie-breaku získala od stavu 4-5 tři míčky po sobě a mohla začít slavit.



"Je skvělé, že jsem dokázala vyhrát. Byl to úžasný zápas, ona bojovala až do konce. Nevzdala žádný míček, bylo to psychicky hodně těžké. Ale já také bojovala až do konce," komentovala Halepová.







Bývalá světová sedmička a dvojnásobná grandslamová šampionka ve svém 37. finále a prvním od triumfu na loňském Wimbledonu získala jubilejní 20. titul. V Dubaji triumfovala poprvé v roce 2015.



"Tenhle výsledek mi ukázal, že pořád patřím do světové špičky, což není samozřejmost," pochvalovala si Halepová.



Dvacetiletá Kazaška Rybakinová i přes porážku potvrdila, že se jí letos mimořádně daří. Do finále postoupila na čtvrtém z pěti turnajů a na kontě má už 19 vyhraných zápasů. V Dubaji přešla mimo jiné přes Kateřinu Siniakovou a světovou trojku Karolínu Plíškovou.



"Ona jsem strašně silná. Má skvělý servis. Má sílu. A na to, jak je vysoká, tak se skvěle pohybuje. Myslím, že velmi brzy bude v Top 10," prohlásila Halepová na adresu Rybakinové, která se v žebříčku posune na 17. místo.

20 titles on the 20th anniversary of @DDFTennis in 2020



I fought realllly hard for this one and it feels so beautiful ❤️#Sim20 pic.twitter.com/qkoEt7jLS3 — Simona Halep (@Simona_Halep) February 22, 2020



Halepová měla příští týden startovat v Dauhá, ale ještě před dnešním dubajském finále se odhlásila. Do Kataru tak odletí jen Rybakinová, jež se v prvním kole utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.



Ve čtyřhře triumfovala nejvýše nasazená česko-tchajwanská dvojice Barbora Strýcová a Su-Wei Hsieh, které obhájily loňský triumf.