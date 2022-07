Havlíčková se zotavila z covidu a oslavila v Praze první výhru na WTA Tour

"Za to vítězství jsem ráda. Je to moje první výhra na turnaji WTA a moc si jí cením. Na začátku jsem byla hodně nervózní a na konci také. Zvláště, když jsem si to nedohrála u dvou mečbolů za stavu 5-4. O to víc si vážím, že jsem to zvládla dotáhnout," řekla na tiskové konferenci Havlíčková.

Ačkoliv jí v žebříčku patří až 787. místo a do turnaje se dostala na divokou kartu, díky triumfu v pařížské juniorce získala sebejistotu. To jí pomohlo proti Palicové hlavně ve druhém setu, v němž ztratila dvakrát servis a prohrávala 0-3. "Výhra na Roland Garros mi dodala hodně sebevědomí. Pomáhá mi v těžkých momentech, kdy si člověk vzpomene na to, co tam zahrál a dokázal. Když jsem dnes prohrávala, říkala jsem si, že jsem zvládla i horší stavy a stále to jde otočit," uvedla Havlíčková.

V závěru utkání za stavu 5-4 v její prospěch nastala nepříjemná situace, protože jednomu ze sběračů míčků se udělalo nevolno. "Já ani nevím, co se tam stalo. Šla jsem na return a najednou rozhodčí zastavovala hru. Otočila jsem se a sběrač tam seděl schoulený do klubíčka. Vypadal, že mu je špatně. Asi dostal úpal z toho, jak na něj svítilo sluníčko. Snad bude v pořádku," přála si Havlíčková.

Ona sama se na kurtu s vysokými teplotami vypořádala dobře. "Dneska je to počasí ještě docela dobré. Není úplný pařák, takže se to dá zvládat. Hodně ale s trenéry pracujeme na kondici a pomáhá to, abych takové zápasy vydržela a nekolabovala. Zatím to vypadá, že jsem dobře fyzicky připravená na to, abych ten přechod k dospělým zvládla," uvedla Havlíčková.

Sedmnáctiletá tenistka se v minulých týdnech vypořádala také s koronavirem. Kvůli němu musela na konci června odstoupit z turnaje v italském Tarvisiu. "Vrátila jsem se ale docela rychle. Měla jsem nějakých deset dní pauzu. Poté jsem se opatrně a postupně vracela, aby se to nepřetáhlo. Žádné další problémy nemám. Jsem v pořádku," řekla Havlíčková.

Do budoucna by si přála posunout se v žebříčku WTA. "Tím, že jsem domácí hráčka, dostala jsem se do tohoto turnaje na volnou kartu. Příští týden jsem dostala další na turnaj ITF 100, což je také větší turnaj, než na jaký bych se se svým žebříčkem dostala. Mám dvě volné karty a budu si muset tu cestu vyšlapat sama," podotkla tenistka z Prahy.

V dalším kole sedmnáctiletá česká juniorka narazí na druhou hráčku světa Kontaveitovou z Estonska. "Byla by to velká výzva. Bylo by neskutečné si s ní zahrát, protože kde jinde potkám druhou hráčku světa než tady. Doufám, že svoje utkání vyhraje a zahrajeme si," dodala s úsměvem Havlíčková ještě předtím, než Kontaveitová postoupila.