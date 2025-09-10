Hewitt o zákazu činnosti: Jsem zklamaný, naprostý nedostatek informací
Čtyřiačtyřicetiletý Hewitt loni v listopadu po semifinále Davis Cupu proti Itálii v Málaze údajně strčil do zaměstnance antidopingové agentury, předtím se dostal s šedesátiletým mužem do konfliktu.
"Antidopingový personál hraje v zákulisí zásadní roli při dodržování integrity tenisu a měl by být schopen vykonávat svou roli bez obav z fyzického kontaktu. V tomto případě byla tato hranice jasně překročena. Neměli jsme jinou možnost a museli zasáhnout," uvedla Karen Moorhouse, generální ředitelka ITIA.
Bývalý tenista a dvojnásobný grandslamový šampion to popřel a tvrdí, že se jen bránil.
"Jsem vážně zklamaný z toho rozhodnutí celkově a také z celého procesu i naprostého nedostatku informací, které byly zveřejněny. Se svými právníky se odvoláme. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat," řekl Hewitt v Sydney při přípravě na duel s belgickým týmem.
Vítěz souboje postoupí do listopadového osmičlenného finále. Hewittova suspendace má začít platit až od 24. září.
Hewitt měl konflikt s dopingovým komisařem. Daviscupový kapitán dostal trest i pokutu
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře