Hewitt o zákazu činnosti: Jsem zklamaný, naprostý nedostatek informací

DNES, 12:30
Bývalá světová jednička Lleyton Hewitt (44) nesouhlasí se zákazem činnosti, který dostal coby kapitán australských tenistů za incident při loňském daviscupovém zápase. Před utkáním druhého kola proti Belgii v Sydney novinářům řekl, že s právníky chystá odvolání. Trest na dva týdny, s platností až po duelu s Belgičany, mu udělila Jednotka pro bezúhonnost tenisu ITIA, stejně jako pokutu 17.000 eur (asi 414 tisíc korun).
Lleyton Hewitt se proti rozhodnutí ITIA odvolá (@ Belga / ddp USA / Profimedia)

Čtyřiačtyřicetiletý Hewitt loni v listopadu po semifinále Davis Cupu proti Itálii v Málaze údajně strčil do zaměstnance antidopingové agentury, předtím se dostal s šedesátiletým mužem do konfliktu.

"Antidopingový personál hraje v zákulisí zásadní roli při dodržování integrity tenisu a měl by být schopen vykonávat svou roli bez obav z fyzického kontaktu. V tomto případě byla tato hranice jasně překročena. Neměli jsme jinou možnost a museli zasáhnout," uvedla Karen Moorhouse, generální ředitelka ITIA.

Bývalý tenista a dvojnásobný grandslamový šampion to popřel a tvrdí, že se jen bránil.

"Jsem vážně zklamaný z toho rozhodnutí celkově a také z celého procesu i naprostého nedostatku informací, které byly zveřejněny. Se svými právníky se odvoláme. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat," řekl Hewitt v Sydney při přípravě na duel s belgickým týmem.

Vítěz souboje postoupí do listopadového osmičlenného finále. Hewittova suspendace má začít platit až od 24. září.

Pavel Novotný, ČTK
