Hitparáda tenisových úletů. Ymer napodobil Plíškovou, diskvalifikaci se nevyhnuli ani Kyrgios či Nalbandian

Mikael Ymer byl ve druhém kole antukového turnaje ATP 250 v Lyonu diskvalifikován v zápase s domácím Arthurem Filsem. Švédovi povolily nervy, když se marně dožadoval kontroly dopadu míčku a následně po několika výměnách přišel o servis.

"Ještě nikdy se mi nestalo, aby by rozhodčí nešel a dopad nezkontroloval," domáhal se aktivity sudího. Frustrovaný z chování portugalského rozhodčího Rogeria Santose několikrát praštil raketou do umpirové židle, tenisové náčiní se roztříštilo na několik kusů a v umpiru zůstala díra.

Jaké další úlety nabídl jindy gentlemanský sport?



Nick Kyrgios

V Římě roku 2019 bylo hodně horko a australskému rebelovi se v duelu s Casperem Ruudem zrovna nedařilo. Kyrgios ve frustraci rozmlátil svou raketu o zem, kopl do láhve s vodou a aby svému běsnění nasadil korunu, vzteky odhodil na antukový dvorec židli. Než ho stihli oficiálně diskvalifikovat, sám sebral tašky a opustil kurt.

"Přemohly mě emoce. Chtěl jsem jen říct, že tam byla dnes šílená atmosféra. Bohužel, je smůla, že to muselo skončit mou diskvalifikací. Promiň, Říme, možná se ještě uvidíme," napsal Kyrgios na Instagram. Od té doby se ale v italské metropoli neobjevil.



Novak Djokovič

Na US Open 2020 usiloval srbský tenista o svůj 18. grandslamový titul, jenže v zápase čtvrtého kola s Pablem Carreňem ztratil na konci první sady servis a vzteky odpálil míček směrem k zadní stěně kurtu. Bohužel, trefil čárovou rozhodčí do oblasti krku.

Referee accidentally hit,Djokovic disqualified.And in football against Turkey, we have a red card.Bad luck situations continue and it all started with the White House pic.twitter.com/vnMW3XyJo9