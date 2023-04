Hopman Cup má kompletní obsazení. Největšími hvězdami budou Alcaraz, Bencicová a Rune

Na začátku března byla známa jen polovina účastníků. Start přislíbili Paula Badosaová s Carlosem Alcarazem (Španělsko), bývalí vítězové Alizé Cornetová s Richardem Gasquetem (Francie) a Belinda Bencicová, která ovládla poslední dva ročníky po boku Rogera Federera, s Leandrem Riedim (Švýcarsko).

Zhruba po měsíci je startovní listina kompletní. Obnovené exhibiční soutěže se v Nice Lawn Tennis Clubu zúčastní ještě Clara Tausonová s Holgerem Runem (Dánsko), Elise Mertensová s Davidem Goffinem (Belgie) a Donna Vekičová s Bornou Čoričem (Chorvatsko).

Letošní ročník Hopman Cupu se má uskutečnit na antukovém povrchu od středy 19. do neděle 23. července, tedy pár dní po skončení travnatého Wimbledonu. Každé utkání bude mít tradičně dvě dvouhry a jednu čtyřhru, rozlosovány budou dvě skupiny o třech týmech.

Teams that will compete at Hopman Cup, Nice, July 19-23

Denmark: Holger Rune, Clara Tauson

Spain: Carlos Alcaraz, Paula Badosa

France: Richard Gasquet, Alizé Cornet

Croatia: Borna Coric, Donna Vekic

Belgium: David Goffin, Elise Mertens

Switzerland: Leandro Riedi, Belinda Bencic