Hořký konec snové premiéry: Kovačková ve 14 letech ve finále turnaje ITF neproměnila mečbol

ITF ŠARM EL ŠEJCH – Mladičká česká tenisová naděje Jana Kovačková (14) měla při své premiéře na profesionálním okruhu na dosah zisk trofeje. Ve finále turnaje kategorie ITF 15 v egyptském Šarm el Šejchu si hráčka pražské Sparty dokázala vypracovat i mečbol, nakonec ale souboj s o 19 let starší Isabellou Šinikovovou z Bulharska ztratila po třísetovém dramatu 6:3, 0:6 a 6:7.

Šinikovová – J. Kovačková 3:6, 6:0, 7:6

Soupeřkou Kovačkové ve finále turnaje kategorie ITF15 byla tenistka, která ještě v roce 2020 figurovala ve druhé stovce žebříčku WTA a nyní ji patří 388. příčka rankingu. Česká teenagerka ale začala zápas bezstarostně, v sedmém gamu využila trápení Bulharky na servisu a třetím využitým brejkbolem si vypracovala vedení, které potvrdila dalším brejkem na 6:3.

Ve druhém dějství ale úřadovala Šinikovová. Kovačková přes několik odvrácených brejkbolů za stavu 0:1 neudržela svůj servis a následně ztratila sebevědomí. Výsledkem bylo srovnání stavu zápasu na 1:1, Bulharka nadělila mladé české naději kanára.

Třetí sadu už ale Kovačková odehrála znovu bez respektu. Dokázala zareagovat na ztracené podání, ze stavu 2:4 otočila na 5:4 a při podání Bulharky byla jen dva míčky od vítězství. Zkušená soupeřka ale srovnala a zápas musel rozhodnout tiebreak. V něm Kovačková dlouho jen dotahovala skóre, nakonec si ale i vypracovala za stavu 7:6 mečbol. Následné tři míčky ale získala její soupeřka, a tak premiérové finále skončilo pro českou dívku hořce.

Kovačková dosáhne věku 15 let až v červnu, nicméně má na svém kontě už několik výrazných úspěchů z juniorských turnajů. V roce 2023 byla součástí českého týmu, který ovládl mistrovství světa družstev do 14 let. Na největší triumfy kariéry dosáhla loni a předloni.

Na konci roku 2023 vyhrála turnaj hráček do 14 let – Orange Bowl, který je vnímán jako nejprestižnější juniorský tenisový podnik světa. Loni v červenci triumfovala i na wimbledonském turnaji hráček do 14 let. Za svoje výsledky byla odměněna oceněním Tennis Europe pro nejlepší tenistku své věkové kategorie.