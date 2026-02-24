Hořký konec životní jízdy. Kopřiva se úplně rozpadl a v Chile musel skrečovat

ATP SANTIAGO - Vít Kopřiva (28) prožil nepříjemný konec své životní jízdy v rámci jihoamerického Golden Swingu. Na posledním ze tří antukových turnajů sice začal skvěle, ale pak úplně přestal stačit a favorizovanému Marianovi Navonemu (24) nakonec v prvním kole v chilském Santiagu za stavu 6:3, 0:6, 1:3 skrečoval.
Vít Kopřiva zakončil životní jízdu skrečí (© BUDA MENDES / GETTY IMAGES SOUTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Navone – Kopřiva 3:6, 6:0, 3:1 / skreč

Ačkoli prožívá Navone nepovedený úvod sezony a vstupoval do zápasu s letošní bilancí 1:5, pořád má mnohem víc zkušeností s jihoamerickými antukovými kurty a plnil proti Kopřivovi roli favorita. A to i s přihlédnutím k tomu, že má český tenista momentálně životní formu i výsledky.

V úvodu zápasu se ovšem papírové předpoklady sázkových kanceláří nenaplňovaly. Kopřiva byl mnohem jistější od základní čáry, pomáhal si hlavně svým silnějším bekhendem, těžil z chyb Argentince a rychle vedl 5:1. Set sice nedopodával, nicméně mrzet ho to nemuselo, protože Navone brejk nepotvrdil a ztratil první dějství poměrem 3:6.

Další sada se však Kopřivovi absolutně nepovedla. Český hráč začal kupit velké množství nevynucených chyb a vůbec na svého soupeře nestačil. Argentinský favorit seřídil mířidla, bleskově stav utkání srovnal, a dokonce nadělil potupného kanára.

Kopřiva nedokázal zachytit ani začátek posledního setu a hlavně kvůli vlastním chybám se dostal do manka 0:2. Pak sice i díky odvráceným brejkbolům ukončil hrozivou sérii osmi prohraných gamů, nicméně Navone byl pořád jasně lepší. Ačkoli to nevypadalo, že by českého hráče cokoli limitovalo, za stavu 1:3 se rozhodl pro nevolnost a bez ošetření skrečovat.

Navzdory tomuto nezdaru musí Kopřiva poslední týdny hodnotit jako velmi povedené a vlastně životní. Sázka na debut v rámci jihoamerického Golden Swingu se mu totiž náramně vyplatila. V Buenos Aires se podíval do čtvrtfinále a před pár dny na pětistovce v Rio de Janeiru odehrál své největší semifinále v kariéře, v němž byl kousek od postupu. Navíc je v tuto chvíli na svém žebříčkovém maximu, 65. místě.

Rodáka z Bílovce teď čeká jen velmi krátký odpočinek. Už v pondělí totiž vstoupí do kvalifikace na prvním letošním podniku Masters v Indian Wells. Tam se chystá i Navone, který ale ještě v Santiagu odehraje zápas minimálně s nasazenou dvojkou Lucianem Darderim.

Výsledky turnaje ATP 250 v Santiagu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
24.02.2026 21:49
