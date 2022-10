Hrála Serenu, teď chce zářit jako ona. Vždy mě inspirovala, říká Parksová

Pokud chtěla Alycia Parksová udělat dojem, tak se jí to povedlo. Prokousala se kvalifikací, pak nadělila kanára bývalé světové jedničce Karolíně Plíškové a vůbec poprvé v životě porazila hráčku z Top 10, Marii Sakkariovou. Nestačila jen na budoucí vítězku Barboru Krejčíkovou. Aby toho nebylo málo, ještě společně s Catherine McNallyovou vyhrála turnaj čtyřhry.

Sečteno, podtrženo, včetně čtyřhry devět zápasů, osm vítězství, 67 es, v singlovém žebříčku posun o 23 míst vzhůru. Ale hlavně, svým bezprostředním vystupováním a vstřícností si získala sympatie publika. Po každém zápase děkovala Bohu a nikdy nezapomněla na malé tenisové fanoušky, kteří čekali na podpisy.

Odehrála jste krásné zápasy, získala skalpy předních hráček. Jak budete na Ostravu vzpomínat?

Jsem mile překvapená. Prostředí je skvělé a jídlo především. Víte, já ráda jím, takže tohle je velké plus. Publikum na turnaji je milé, řekla bych, že to někdy až přehání. Ale to samozřejmě znamená, že se mi tu hrálo dobře, protože jsem se tu cítila pohodlně. Tak by to na turnajích mělo být. A vím, že se sem určitě vrátím, protože fanoušci jsou úžasní. Lidé jsou tu tak milí.

Pojďme ale k vašim začátkům. Chtěla jste být tenistkou už odmala?

Ne, rozhodně to nebyl plán, tenis pro mě dlouho nebyl nijak důležitý. Nikdo mě do ničeho nenutil. Až pak, když jsem byla na základní škole, nás se sestrou máma vyzvedávala a občas nás vzala do hračkářství. A já jsem si tak dlouho hrála s tenisovou raketou, až máma jednou přinesla domů dvě rakety a tři míčky. Ale myslím, že mi naši dali ten správný čas.

Takže jste k tomu brát tenis vážně dospěla sama?

Tehdy to bylo tak, že máma nechtěla, abychom si hrály někde venku a brala nás na dvůr k sousedům. Ale když viděla, jak se sestrou opravdu hezky trefujeme míče tam a zpátky, tak se nás zeptala: "Chcete brát tenis vážně, nebo ho hrát jen tak pro zábavu, abyste se přes léto nenudily?" A já jsem už věděla, že bych ho chtěla hrát profesionálně.

Celý rozhovor najdete na Livesport Zprávy.