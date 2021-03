Humbert v Marseille vyhrál souboj generací s Tsongou, do čtvrtfinále prošli i Sinner a Chačanov

Bývalý pátý hráč světa Jo-Wilfried Tsonga v úterý zdolal v souboj veteránů Španěla Feliciana Lópeze a připsal si první výhru po 16 měsících a vleklých bolestech zad. Po postupu byl dojatý neskrýval obrovskou radost. "Jsem šťatsný jako dítě," radoval se.



Ve druhém kole však 35letý Francouz narazil na o třináct let mladšího krajana Uga Humberta a ten mu na kurtu taktně naznačil, že je čas pro nástup nové generace.



22letý Humbert v zápase ztratil jen deset míčků po svém podání, nečelil žádnému brejkbolu, v každém setu využil jednu šanci na brejk a po necelé hodině a půl zvítězil 6-3 6-4.



"Hrát proti Joovi není jednoduché. Dnes to bylo trochu emotivní, ale snažil jsem se soustředit na to, co musím udělat. Snažil jsem se dát do hry velkou intenzitu a jsem moc rád, že se mi to povedlo a Joa jsem porazil," řekl Humbert, který si s Tsongou před dvěma týdny v Montpellier zahrál čtyřhru.



Postup do čtvrtfinále, v němž se utká s dalším krajanem Arthurem Rinderknechem, nebo Španělem Alejandrem Davidovichem, slavil střídmě. "Když vyřadíte krajana, tak máte vždy trochu smíšené pocity, obzvlášť po zápase s Joem. Ale jsme profíci, takže emoce musíme nechat mimo kurt a hrát jako každý jiný zápas," dodal Humbert.







Z nastupující generace uspěl také Jannik Sinner, který nezaváhal ani s druhým domácím outsiderem. Ale zatímco v prvním kole se na postup přes Barréreho pořádně nadřel, Huga Gastona ve druhém kole přehrál snadno 6-4 6-1.



19Ital sice v prvním setu nepotvrdil brejk na 5-3, ale otěže zápasu nepustil. Po jediné ztrátě servisu vyhrál sedm z osmi gamů a bez problémů postoupil.



"Každý set má klíčové body. A když se Gaston vrátil do hry, bylo pro mě důležité zůstat psychicky silný. Povedlo se mi to a za to jsem na sebe pyšný. Druhý set už byl z mé strany velmi dobrý," komentoval Sinner, který v únoru vyhrál turnaj ATP 250 v Melbourne.



Ve čtvrtfinále se italský teenager utká buď s nejvýše nasazeným Rusem Daniilem Medveděvem, s Bělorusem Jegorem Gerasimovem.



Úspěšný den nasazených tenistů potvrdil také Karen Chačanov. Ruský šampion z roku 2018 zdolal 7-6 6-4 Američana Mackenzieho McDonalda a zatímco v závěru loňské sezony prohrál 4 z 5 zápasů, letošní bilanci upravil na 8-3.



"Byl to náročný zápas. On už tady včera vyhrál a byl na podmínky zvyklý. Ale byl jsem připravený a hrál jsme dobře, ikdyž takové zápasy nejsou snadné. Musíte se přizpůsobit. On je hodně rychlý, takže si body proti němu musíéte postupně vybudovat. Byl to těžký a jsem moc šťastný, jak jsem ho celkově zvlád," komentoval třetí nasazený Chačanov.



O postup do druhého letošního semifinále si 24letý Chačanov zahraje s Matthewem Ebdenem (h2h 1-0). Australan ve druhém kole smetl dvakrát 6-2 Fina Emila Ruusuvuoriho a včetně kvalifikace vyhrál počtvrté v řadě. Nicméně už v prvním kole měl namále, když domácímu Bonzimu utekl ze stavui 3-6 a 3-5.

• ATP 250 MARSEILLE •

Francie, tv. povrch / hala , 409.765 eur

středeční výsledky (10. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Chačanov (3-Rus.) - McDonald (USA) 7-6(4) 6-4 Humbert (4-Fr.) - Tsonga (Fr.) 6-3 6-4 Sinner (5-It.) - Gaston (Fr.) 6-4 6-1 Gerasimov (Běl.) - Hanfmann (Něm.) 6-2 6-0 Ebden (Austr.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-2 6-2 Norrie (Brit.) - Lestienne (Fr.) 6-4 6-7(4) 6-3