Hurkacz hazarduje s kariérou a hrozí mu dlouhá pauza. Prognóza je špatná, říká lékař

Hubert Hurkacz (28) se měl zúčastnit blížícího se Wimbledonu, kde si loni přivodil zranění kolene a musel na operaci. Nejlepší polský tenista posledních let už se možná nikdy nevrátí na svou nejlepší možnou úroveň. "Prognóza je špatná. Ale stále existuje možnost, jak Hubertovi pomoct," řekl polský lékař Robert Šmigielski v rozhovoru pro Przegląd Sportowy Onet.

Výkonnost Hurkacze šla v posledním roce výrazně dolů. Ve Wimbledonu si zranil koleno, musel skrečovat druhé kolo a po operaci se velmi rychle vrátil na kurty. Zpátky byl už o zhruba měsíc později v Montrealu. Přitom mu osm z 10 lékařů doporučilo, aby si dal delší pauzu a comeback uskutečnil až na začátku další sezony.

Nejlepší polský tenista posledních let ale neposlechl a zaznamenal za poslední rok jen velmi málo povedených turnajů. Na oblíbených travnatých dvorcích, na kterých si vždy pomáhal dělovým servisem, už musel zastavit.

Na generálce v Hertogenboschi nenastoupil k osmifinále a letos si nakonec ve Wimbledonu nezahraje vůbec. "Rozhodl jsem se odstoupit z letošního Wimbledonu. Během přípravy mé tělo reagovalo, objevilo se podráždění synoviální membrány, což je spojeno s rekonvalescencí po operaci. Potřebuju odpočinek a léčbu," napsal Hurkacz na sociální sítě.

"Může to být cokoli. Pravděpodobně se jedná o oteklé a podrážděné koleno. Pokud se koleno úplně nezahojí, pak je bohužel prognóza velmi špatná. Tak špatná, že se pravděpodobně nebude moct vrátit do nejlepší formy. S každým intenzivnějším zápasem se mu totiž mohou potíže vrátit. Stále existuje možnost, jak Hubertovi pomoct, ale museli bychom zjistit, co přesně se s jeho kolenem aktuálně děje," řekl Šmigielski.

Pokud se chce Hurkacz někdy vrátit do elitní desítky žebříčku, zřejmě bude potřebovat velmi dlouhou pauzu. "V současném stavu by byl návrat do TOP 10 jakýsi zázrak. Hubert totiž mnohdy neví, jestli může podat stoprocentní výkon. V tomto okamžiku je to velmi složité. Nemáte záruku jako na začátku po operaci, ale možnosti tu jsou. Musela by se udělat léčebná strategie. A Hubert by musel přistoupit na to, že si bere na rok pauzu," myslí si Šmigielski.