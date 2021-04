Hurkacz letos na Floridě válí. V Miami zaskočil i Rubljova a teprve počtvrté jsou ve finále Masters hráči mimo Top 30

Hubert Hurkacz vstoupil do sezony triumfem v Delray Beach, kde získal svůj druhý titul na okruhu ATP. Na následných pěti akcích sice vyhrál pouze čtyři zápasy, ale po dvou měsících se vrátil na Floridu a v Miami je zpátky na vítězné vlně.



Čtyřiadvacetiletý Polák vyřadil domácího Denise Kudlu a pak už kosil jen papírové favority. Kanaďany Denise Shapovalova a Milose Raonice a poprvé v kariéře porazil dva hráče Top 10 na jednom turnaji: ve čtvrtečním čtvrtfinále zaskočil světovou pětku Řeka Stefanose Tsitsipase a den na to přehrál i světovou osmičku Andreje Rubljova.



Hurkacz ve svém prvním semifinále na takto velkém turnaji zvítězil nad ve formě hrajícím o rok mladším Rusem 6-3 6-4. Do zápasu vstoupil dominantně a i když za stavu 5-1 nevyužil tři setboly a přišel o servis, víc komplikací nedopustil.



Také v úvodu druhého setu si totiž vypracoval náskok brejku a ten už nepustil. A to i přesto, že za stavu 5-3 nevyužil první mečbol a v následném gamu musel čelit celkem třem brejkbolům, které mohly Rubljova vrátit do hry.

Vaulting Pole @HubertHurkacz tops Andrey Rublev 6-3 6-4 and becomes the first Pole to reach a Masters 1000 final since 2012. #MiamiOpen pic.twitter.com/g4UqBDiAjx — Tennis TV (@TennisTV) April 3, 2021



37. hráč světa Hurkacz zaznamenal svou celkově sedmou výhru nad členem Top 10. Dvakrát porazil Keie Nišikoriho, Dominica Thiema, Tsitsipase a nyní poprvé Rubljova. Ve světovém žebříčku si zajistil posun na 27. místo, čímž překoná své maximum.



Hurkacz hrál semifinále na turnaji ATP teprve počtvrté v kariéře a potřetí postoupil do finále. Opět na tvrdém povrchu ve Spojených státech amerických, oba předchozí zápasy o titul vyhrál (Winston Salemu 2019 a Delray Beach 2021).



"Moc to pro mě znamená. Od triumfu v Delray Beach jsem prožil pár těžkých měsíců, takže tohle je pro mě něco obrovského," radoval se Hurkacz, jenž má letos na Floridě bilanci 9-0.







Ve svém největším finále se Hurkacz utká s o pět let mladším Jannikem Sinnerem, s nímž si letos zahrál dva turnaje ve čtyřhře. Proti sobě se postaví poprvé. 19letý Ital v prvním semifinále zdolal Španěla Roberta Bautistu.



"Bude to sranda. Jannik hraje tvrdě z forhendu i bekhendu, musím se snažit být pořád agresivní a podat svůj nejlepší výkon," řekl Hurkacz po postupu do finále turnaje, který vynechaly největší hvězdy.



Hurkacz i Sinner mají shodně dvojnásobnou zkušenost z finálových zápasů. Obě finále si zahráli na podniku kategorie ATP 250 na tvrdém povrchu a přetavili je v tituly. Polák triumfoval ve Winston Salemu 2019 a Delray Beach 2021, Ital v Sofii 2020 a Melbourne 2021.



Hurkacz je teprve druhým polským finalistou turnaje Masters, jeho krajan Jerzy Janowicz v pařížské hale Bercy v roce 2012 na titul nedosáhl. Sinner se může stát druhým italským vítězem podniku Masters po Fabiu Fogninim, který triumfoval předloni na antuce v Monte Carlu.



Vítěz z Miami se poprvé v kariéře posune do Top 20 světového žebříčku ATP. Sinner by vyletěl na 14. místo, Hurkacze by titul vynesl na 16. příčku.



Hurkacz (37. v ATP) a Sinner (31.) obstarají teprve čtvrté finále na turnajích Masters 1000 mezi hráči nefigurujícími v Top 30 světového žebříčku. Zároveň se postarají o 'nejmladší' finále na akcích této kategorie od roku 2009, kdy se v Montrealu střetli tehdy 22letý Andy Murray a 20letý Juan Martín del Potro.

The @MiamiOpen finals between



Jannik Sinner & Hubert Hurkacz



Will the 4th ATP Masters 1000 finals between 2 No Top 30 ranked players#MiamiOpen pic.twitter.com/GHXY9kjF98 — TennisMyLife (@TennisMyLife68) April 3, 2021