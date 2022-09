Hurkacz v Métách udělal další krok k první obhajobě titulu. Wawrinka je po dvou a půl letech v semifinále

ATP MÉTY - Druhý nasazený Polák Hubert Hurkacz v Métách porazil domácího Arthura Rinderknecha a dál má šanci poprvé v kariéře obhájit titul. Do prvního semifinále od ledna 2022 postoupil švýcarský veterán Stan Wawrinka, který udolal Švéda Mikaela Ymera.

Hubert Hurkacz má na kontě pět titulů, ale ještě nikdy nevyhrál jeden turnaj ATP dvakrát. Tento týden se to snaží změnit v hale v Métách, kde z pozice nasazené dvojky obhajuje loňský triumf.



Dvě ze čtyř překážek už překonal. Po včerejší výhře nad bývalým vítězem US Open Dominicem Thiemem dnes nezaváhal v souboji s domácím outsiderem Arthurem Rinderknechem, kterého přehrál bez ztráty podání 6-3 6-2. Zápas ukončil ziskem pěti gamů v řadě.



25letý Polák, který je stále reálně ve hře o svůj druhý start na Turnaji mistrů, se ve čtvrtfinále střetne s Lorenzem Sonegou (h2h 2-3). Italský tenista si dnes poradil dvakrát 6-4 s Američanem Sebastianem Kordou.



Bývalý třetí hráč světa a trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka den po skalpu světové čtyřky Daniila Medveděva udolal 6-4 4-6 7-6 Švéda Mikaela Ymera a poprvé od ledna 2020 postoupil do semifinále turnaje ATP.



V něm 37letý Švýcar narazí na Kazacha Alexandera Bublika (h2h 0-1), který v Métách zdolal i svého třetího soupeře ve třech setech. Dnes si poradil 6-3 5-7 6-4 s dánským mladíkem Holgerem Runem.