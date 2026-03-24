Hvězdná rivalita stojí. Nabídne antuková sezona další šlágr Sinnera s Alcarazem?
Rivalita dvou nejlepších hráčů světa Sinnera a Alcaraze nabrala na popularitě především loni, kdy spolu sehráli hned několik napínavých finálových duelů. V souboji o titul se na okruhu potkali celkem šestkrát a čtyřikrát se radoval Španěl.
Aktuální lídr žebříčku pro sebe urval především památnou bitvu na French Open, kdy musel otáčet z 0:2 na sety, ve čtvrtém dějství odvrátil tři mečboly v řadě a slavil až po pěti a půl hodinách boje. Zvítězil také na Masters v Římě i v Cincinnati a na grandslamovém US Open. Naopak Ital kraloval ve Wimbledonu a na domácím Turnaji mistrů v Turíně.
Laťku vzájemných zápasů tak v minulém roce nastavili hodně vysoko a jejich utkání byla těmi nejzajímavějšími a nejsledovanějšími na mužském okruhu. Není tak divu, že ze strany fanoušků nyní přichází zklamání. Utkání mezi Sinnerem a Alcarazem se totiž diváci v roce 2026 ještě nedočkali.
Během uplynulých tří měsíců hráli rovnou na čtyřech stejných turnajích a dvakrát bylo k pokračování jejich rivality velmi blízko. Už na Australian Open se k duelu schylovalo. Španěl totiž v semifinále zvládl obrovskou bitvu s Alexanderem Zverevem a Ital měl blízko k výhře nad Novakem Djokovičem. Srb ale dokázal otočit z 1:2 na sety a nedovolil, aby se Španěl s Italem potkali ve finále grandslamu počtvrté za sebou.
V souboji o titul se mohli potkat i na první letošní tisícovce v Indian Wells, tentokrát byl ale proti Daniil Medveděv. Ruský tenista v semifinále předvedl famózní výkon a ukončil Alcarazovu letošní neporazitelnost. Se Sinnerem následně prohrál ve dvou tie-breacích. V Dauhá a v Miami v obou případech vypadl jeden z favoritů poměrně předčasně. V Kataru skončil Ital už ve čtvrtfinále, když padl v bitvě s Jakubem Menšíkem. Na probíhajícím Masters na Floridě skončil Španěl už ve třetím kole na Sebastianu Kordovi.
Na vzájemný duel dvou nejlepších hráčů planety si tak fanoušci musí počkat minimálně do antukové části roku. Během ní loni Španěl zářil a dostal se do vrcholové formy. Naopak Ital kvůli tříměsíční pauze o polovinu velkých turnajů na oranžové drti přišel a vrátil se až na domácí tisícovce v Římě. Dočkáme se pokračování hvězdné rivality v následujících měsících?
