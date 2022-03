Indian Wells: Kvitová končí s kanárem od Sakkariové, Bouzková se zranila a vzdala

Petra Kvitová před dvěma týdny v Dauhá vzdala zápas kvůli zánětu v zápěstí, start v Indian Wells ale stihla a na úvod zdolala po dvou a půl hodinách Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou.



Druhou výhru ale přidat nedokázala. Se světovou šestkou Mariou Sakkariovou hrála vyrovnanou partii jen v úvodu. Dvojnásobná wimbledonská šampionka se nemohla opřít o svůj servis, sbírala nevynucené chyby a od stavu 3-3 už nezískala ani game.



První set rozhodla ztráta podání české reprezentantky v osmé hře. Vzápětí si sice Kvitová vypracovala jediné dva brejkboly v zápase a mohla vyrovnat, jen minimálně chybující Sakkariová ale komplikace nepřipustila. Ve druhém setu dění na kurtu jasně ovládla, zvítězila 6-3 6-0 a ve vzájemné bilanci ujala vedení 4-3.



32letá Kvitová utrpěla celkově 19. kanára v hlavních soutěžích turnajů WTA. Od loňského srpna prohrála set poměrem 0-6 už počtvrté, před měsícem v Petrohradu ji kanárem vyprovodila Rumunka Irina Beguová.



V Indian Wells Kvitová nevyhrála víc jak jeden zápas už počtvrté v řadě. Nejdál byla ve čtvrtfinále, do kterého se dostala v letech 2013 a 2016.







26letá Sakkariová letos v Kalifornii vyřadila už druhou Češku, v předchozím kole si poradila s Kateřinou Siniakovou. V osmifinále, kterým by v Indian Wells vyrovnala své maximum z roku 2018, se utká s Mertensovou, nebo Savilleovou.



Marie Bouzková po dvou vydařených akcích v Mexiku (finále v Guadalajaře a čtvrtfinále v Monterrey) vyhrála v Indian Wells včetně kvalifikace čtyři zápasy. Až ve třetím kole ji zastavilo zranění.



Bouzková rozehrála zápas s Veronikou Kuděrmetovovou výborně a rychle se ujala vedení 4-1, dalších pět gamů pak ale získala soupeřka a česká hráčka si navíc v poslední hře úvodního setu poranila kotník. Po ošetření sadu dohrála a v úvodu druhé si opět vypracovala náskok 2-0, ve třetím gamu se ale při svém podání za stavu 40:15 rozhodla raději odstoupit, byť vyhrála 10 z posledních 11 výměn.



23letá Češka je ve hře ještě ve čtyřhře s Lucií Hradeckou, se kterou by v úterý měly bojovat o postup do semifinále. Nad jejich pokračováním ale visí velký otazník.



Kuděrmetovová v osmifinále narazí na Markétu Vondroušovou, která zdolala světovou pětku Anett Kontaveitovou z Estonska a zůstala poslední českou nadějí v soutěži.

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

pondělní výsledky (14. 03. 2022) • Dvouhra - 3. kolo • Vondroušová (30-ČR) - Kontaveitová (4-Est.) 3-6 7-5 7-6(5) Sakkariová (6-Řec.) - Kvitová (27-ČR) 6-3 6-0 Kuděrmětovová (21-Rus.) - Bouzková (ČR) 6-4 0-2 / skreč B. Savilleová (Austr.) - Mertensová (20-Belg.) 6-3 4-6 6-3