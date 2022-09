Isner má zlomené zápěstí. Z US Open odstoupil a sezona pro něj skončila

"V úterním zápase jsem spadl a utrpěl zlomeninu levého zápěstí. Je to mimořádně nešťastné a nemusím ani říkat, že odstupuji z turnaje. Uvidíme se v roce 2023," napsal Isner na twitteru.

Sedmatřicetiletý Američan porazil v úvodním kole po suverénním výkonu Argentince Federica Delbonise 6-3 6-1 7-5, přestože dohrával se zraněním. Vyšetření po zápase pak odhalilo frakturu a Isner poprvé na grandslamu a teprve potřetí v kariéře musel z rozehraného turnaje odstoupit bez boje. K tomu přidal pouze pět skrečí rozehraných zápasů.

Rune, jenž při loňském grandslamovém debutu skončil na US Open v prvním kole stejně jako letos na Australian Open a ve Wimbledonu, se o postup do osmifinále utká s vítězem duelu mezi sedmým nasazeným Britem Cameronem Norriem a Joaem Sousou z Portugalska. Jeho grandslamovým maximem je čtvrtfinálová účast z letošního Roland Garros.

