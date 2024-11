Itálie bude pořádat Turnaj mistrů až do roku 2030. V Turíně se podnik uskuteční příští rok naposledy

ATP a Italská tenisová federace oznámily, že se Turnaj mistrů bude konat v Itálii až do roku 2030. Prodloužení následuje po pětiletém funkčním období 2021-2025. Akce pro osm nejlepších hráčů sezony se bude příští rok konat v Turíně naposledy. Možnosti umístění po příštím roce se zatím vyhodnocují, mluví se například o městě Milán, kde se dříve konal Turnaj mistrů do 21 let.

Pohár pro vítěze Turnaje mistrů v Turíně. (@ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)