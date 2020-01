Ivaniševič a Martínezová budou novými členy tenisové Síně slávy

Obě bývalé světové dvojky se o přijetí do Síně slávy dozvěděly na Australian Open, kde působí v roli trenérů. Ivaniševič pomáhá srbskému obhájci titulu Novaku Djokovičovi, nedávná trenérka Karolíny Plíškové Martínezová koučuje krajanku Garbiňe Muguruzaovou.

Osmačtyřicetiletý Ivaniševič, který v minulosti trénoval i Tomáše Berdycha, dosáhl životního úspěchu díky triumfu ve Wimbledonu v roce 2001. Na okruhu ATP vyhrál 22 turnajů. Kariéru ukončil v roce 2004.

"Je to obrovská čest. Jsem hrdý na to, že jsem se stal prvním Chorvatem v Síni slávy. Jsem vděčný výboru, že mě vybral, a fanouškům, kteří mě podporovali během kariéry i při hlasování," prohlásil Ivaniševič, kterému k uvedení do Síně slávy pomohlo i hlasování fanoušků.

O rok mladší Martínezová triumfovala v All England Clubu v roce 1994, byla také ve finále Australian Open a Roland Garros. Z turnajů WTA má 33 titulů. S tenisem skončila v roce 2006.

"Dostat se do Síně slávy je obrovská čest. Být zaznamenána jako součást tenisové historie mezi velikány našeho sportu, které jsem velmi obdivovala, je výjimečné a za toto uznání jsem moc vděčná,"