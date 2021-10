Ivanovičová, Pennettaová, Moya či Ferrero jsou v nominaci do Síně slávy

Bývalá srbská světová jednička Ivanovičová získala během kariéry 15 titulů, nejcennější v roce 2008 na Roland Garros. Mezi nejlepší pětkou v žebříčku WTA se držela 91 týdnů.

Italka Pennettaová vybojovala grandslamový titul v roce 2015 na US Open, na okruhu WTA přidala dalších deset trofejí. Ve čtyřhře triumfovala i na Australian Open, s italským týmem čtyřikrát ovládla Fed Cup. V žebříčku byla její maximem šestá příčka.

Na místo světové jedničky to dotáhli Španělé Moya i Ferrero. Moya nasbíral během kariéry 20 titulů. V roce 1998 slavil triumf na Roland Garros, o šest let později pomohl španělskému týmu k výhře v Davisově poháru.

Na pařížské antuce uspěl i Ferrero, který tam grandslamový titul získal v roce 2003. V roce 2000 se proměněným mečbolem podepsal pod premiérový španělský daviscupový úspěch.

6️⃣ candidates. Tennis' ultimate honor in their sights. Introducing the International Tennis Hall of Fame Class of 2022 ballot! pic.twitter.com/vyGnuPOfRr

The six players on the ITHF's Class of 2022 ballot are Grand Slam champions, world No. 1's and national team standouts.



Read more and prepare to vote! #ITHFVote✅