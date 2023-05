Jak Medveděv dobyl Řím: Vzal antuku na milost a ukázal mistrovství prohozů

Letos už dvakrát Medveděv rozesmutnil Jannika Sinnera ve finále turnaje ATP. Porazil ho na hardu v Rotterdamu i v prosluněném Miami. A když dostal na Floridě mladý italský tenista slovo při proslovu po prohraném zápase, pronesl větu, která o pár týdnů později dokonale uzrála. "Vyhrál jsi, ale dneska začíná antuková sezona, tak uvidíme, jak si povedeš tam," prohodil šibalsky.

Medveděv se nikdy netajil tím, že antuku nenávidí. Prý ho štvou věčně špinavé ponožky, které musí vyhazovat, protože ani nejdou vyprat. Ale letos si dal možná předsevzetí, že oranžové hlíně dá aspoň malou šanci. Loni vynechal Monte Carlo, Madrid i Řím, letos antuková Masters objel všechna. A pokud se vrátíme k Sinnerově pošťouchnutí, tak už dnes je zřejmé, že si Medveděv vede daleko lépe než italský talent. Na další vzájemný duel sice nedošlo, ale antuka – neantuka, má další trofej.

Stejně jste ale v průběhu celého turnaje slyšeli uštěpačné poznámky o kvalitě kurtu, mnohdy rozbitého častým deštěm. Když ale ve finále přehrál Holgera Runeho, vzal antuku na milost. "Když jdu do zápasu, vždy si věřím a vždy se maximálně snažím. Zároveň jsem ale moc nevěřil, že bych tady mohl vyhrát Masters. Není to tak, že bych si to nějak užíval, miluju tvrdé kurty, ty jsou má jediná láska. Ale hlína se mi teď rozhodně líbí mnohem víc."

Klíčové momenty

Daniil Medveděv – Emil Ruusuvuori 6:4, 6:2

Do prvního zápasu na turnaji šel s vědomím, že v Římě nevyhrál ještě nikdy jediný zápas. A i duel s finským antukovým specialistou začal mizerně – brzy prohrával 0:3. Od té chvíle ale už pustil jen tři gamy a poprvé ochutnal pocit výhry ve věčném městě.

Daniil Breaks the Curse!



After an 0-3 career start - including a loss to Nick Kyrgios - Daniil Medvedev gets on the board in Rome, picking up a surprisingly straightforward 6-4, 6-2 win over Emil Ruusuvuori.



Meddy now takes on claycourt connoisseur

Bernabe Zapata Miralles. pic.twitter.com/IEDT7XbXW7