Jak Menšík dobyl Miami: Servis snů, sebevědomí šampiona i skalp legendy

Potenciál obřích rozměrů, budoucí hvězda světového tenisu. Tak hodnotila v posledních měsících Jakuba Menšíka (19) řada expertů i fanoušků. Že však prostějovský rodák ovládne už prestižní turnaj v Miami a ve finále porazí legendárního Novaka Djokoviče, předpokládal jen málokdo. Český mladík šokoval tenisový svět a na Floridě si připsal svůj první titul na okruhu ATP. "Je to jen začátek, chci mnohem víc," prohlásil Menšík po životním triumfu.

Rok 2024 zakončil Jakub Menšík rozpačitě, vždyť prohrál všechny tři zápasy na turnaji Next Gen Finals. Novou sezonu pak zahájil čtvrtfinálovou účastí v Brisbane, kde ho zastavil talentovaný Francouz Giovanni Mpethsi Perricard. Podobně se mu vedlo i v Aucklandu, kde skončil ve čtvrtfinále po prohře s Portugalcem Nunem Borgesem.

Na Australian Open dohrál ve třetím kole po pětisetové bitvě se Španělem Alejandrem Davidovichem Fokinou. "Teď je to těžké, ale musím si z toho vzít jen to pozitivní," řekl tehdy. Následně odehrál tři turnaje v Rotterdamu, Acapulcu a Indian Wells s bilancí dvou výher a tří porážek. Překvapivě se pak rozhodl odehrát challenger v Dominikánské republice, kde skončil v semifinále. Jak se ale ukázalo, byl to dobrý tah.

V Miami to už byla jedna velká vítězná jízda, i když mu cestu pomohl umést svým odstoupením krajan Tomáš Macháč.

Klíčové momenty

Menšík – Draper 7:6, 7:6 (2. kolo)

Po výhře v prvním kole nad Robertem Bautistou Agutem čelil Menšík vítězi Indian Wells Jacku Draperovi. Sebevědomého Brita porazil ve dvou tie-breacích a překvapil celý tenisový svět. Organizace ATP ho v tom momentu dokonce označila za "zabijáka hvězd". V té chvíli ještě mluvil skromně: "Je to můj první rok na ATP Tour, takže snad půjdu ještě nahoru. Užívám si každý okamžik na kurtu, zejména když hraju proti klukům, jako je Jack."

Menšík – Fritz 7:6, 4:6, 7:6 (semifinále)

V semifinále s domácím Taylorem Fritzem svedl velkou bitvu. Přestože přišel o svůj druhý set v turnaji a nevyužil žádný brejkbol, dokázal se po více než dvouapůlhodinové bitvě radovat z postupu do finále. "Cítím hrozně, tiebreaky jsem nezvládl. Ale to jeho podání je šílené, vždycky ho měl razantní, ale teď ho také umísťuje s neuvěřitelnou přesností," litoval Fritz promarněné šance a obdivoval 25 es soupeře. A rovnou předpověděl českému rivalovi další úspěch. "Je neuvěřitelné, jak se za tak krátkou dobu zlepšil ve všech aspektech své hry. Myslím, že má šanci porazit Djokoviče…"

Menšík – Djokovič 7:6, 7:6 (finále)

Finálový zápas mezi Menšíkem a Djokovičem odložil déšť, ale fanoušci nelitovali. Český mladík svůj velký idol přehrál ve dvou tiebreacích a překazil Srbovi zisk 100. titulu. "Vždy jsi pro mě byl inspirací, kvůli tobě jsem začal hrát tenis," ocenil Djokoviče po zápase. Ten na oplátku chválil jeho podání a psychickou odolnost.

Důležitá čísla

7-0

Taková je bilance všech tiebreaků, které Menšík na turnaji v Miami absolvoval. V klíčových chvílích dokázal soustředěně a precizně servírovat a nedělal nevynucené chyby. To, co dříve zdobilo Djokoviče, teď byla menšíkova doména. Ani jeden z tiebreaků se nenatáhl na více než 12 bodů - skóre ve zkrácené hře jde jednoznačně za mladým Čechem (49:22)!

199

Tolik vítězných úderů zaznamenal Jakub Menšík na své cestě turnajem za šest zápasů. Z toho více než polovinu tvoří esa (nastřílel jich v Miami 111). Svůj servis ztratil jen pětkrát.

19 let, 145 dnů

Taková doba uplynula od doby, kdy některý z turnajů série Masters ovládl český tenista. Naposledy se to povedlo Tomášovi Berdychovi v Paříži v roce 2005. Ten tehdy v pětisetové bitvě porazil chorvatského bombarďáka Ivana Ljubičiče. V té době byly Menšíkovi pouhé dva měsíce.

Právě poslední krok, který udělal Menšík v duelu s Djokovičem může být předzvěstí budoucnosti. Nikdy se netajil tím, že právě srbský tenista byl důvodem, proč si zvolil tenis jako svůj sport a proč své kariéře obětoval tolik. A sám po premiérovém triumfu napsal na kameru symbolické "První z mnoha..."

Jakub Menšík je prototypem tenisty nové doby. Vysoký, silný, s dělovým servisem, ale zároveň s velmi dobrým čtením hry a solidním pohybem po kurtu. V českém tenisovém prostředí má navíc i další vzory a několik rovnocenných spoluhráčů. Posunul se na 24. místo žebříčku ATP a stal se českou dvojkou, Tomáš Macháč je na 21. příčce, Jiří Lehečka pak 29.

Tomas Berdych, 2005 Paris Masters 1000 champion



Jakub Mensik, 2025 Miami Masters 1000 champion pic.twitter.com/3uMNl59bvD — We Are Tennis (@WeAreTennis) March 31, 2025

V davicsupovém týmu ho vede Tomáš Berdych, nejlepší český hráč 21. století. Ten měl smůlu na éru velké trojky Federera, Nadala a Djokoviče a možná i díky výjimečným rivalům mu nikdy nebylo souzeno vyhrát grandslamový turnaj. Menšíkovi ale Berdych šanci dává: "Je obrovská skládačka, ale Kuba může vyhrát grandslam. Čeká ho ale hrozně dlouhá cesta. Už teď na sobě bude mít terč, každý soupeř se na něj bude chtít vytáhnout. Ale má dostatečné sebevědomí a měl by toho využít. Když vidím, co všechno si přináší na kurt, tak té jeho šanci věřím."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.