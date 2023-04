Jak se bojuje o místo v kalendáři WTA? Nejmenší turnaje nebudou mít za rok smysl, říká promotér Petera

Zatímco mužský okruh ATP už v průběhu března oznámil kalendář turnajů na další rok 2024, o ženské tenisové túře se toho ví málo. Na stránkách WTA najdete plán turnajů jen do letošního US Open. Další budoucnost je nejistá. Poslední zprávy vedení organizace ale naznačují, že se na podzim tenistky po letech vydají do Asie a na nějaký čas, i přes případ Shuai Peng, do zapovězené Číny.



Co říkáte na rozhodnutí WTA vrátit turnaje do Číny?

Myslím, že lidem ve vedení nic jiného nezbývalo. Je to o penězích a WTA je nemá, takže se rozhodla pro návrat, i když vzhledem k událostem, které se staly, vypadají jako hlupáci.



Vás se to rozhodnutí také týkalo. Ostrava původně nahrazovala čínské turnaje v době covidu. Hrozí tedy vašemu turnaji konec?

Ne, tak jsme nepřemýšleli. Pořád hledáme řešení, jak Ostravu udržet. První varianta je taková, že se podaří dohoda s agenturou, která drží licenci na turnaj v Moskvě. Je zřejmé, že v Rusku se hrát nemůže. Už loni se Kremlin Cup rušil, ale v předběžném kalendáři má pořád ve 42. týdnu rezervované místo. Byla místo něj Guadalajara.



Jak velká je šance, že se to podaří?

Licence na moskevský turnaj patří Octagonu, což je jedna ze tří největších tenisových agentur. Pravděpodobnost, že by se letos hrálo v Moskvě je nulová. Ale zároveň je u toho jejího termínu dnes problém v tom, že jak se počítá s asijskou túrou, tak mít jeden jediný velký turnaj zpátky v Evropě je pro hráčky problematické hlavně logisticky.

3h13. We certainly have had one of the best match of the year between Krejcikova and Swiatek yesterday in Ostrava!!!



( @wta) pic.twitter.com/1LhDnW8aYz — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 10, 2022

Myslíte, že by hráčky byly ochotné letět z Číny do Evropy a zase zpět?

Pokud by se nám podařilo ten moskevský termín nahradit, tak poletí. Termínová listina je aktuálně postavená tak, že v tomto termínu žádná jiná velká akce nebude. Navíc se na tomto turnaji započítávaly body do Masters (Turnaj mistryň), takže ho budou chtít hrát. Samozřejmě ale ty cesty přes půl světa příjemné nejsou, takže se hledá místo, kde by se "Moskva" hrála. V optimálním případě by to měla být Asie. Ale i my s Ostravou jsme řešení.



Jsou i další varianty?

Druhá možnost je taková, že se nepodaří domluvit Moskvu, ale podaří se domluvit upgrade turnaje na rok 2024, aby se Ostrava mohla hrát v únoru a v tom únorovém termínu by navždy zůstala. A poslední varianta je taková, že nebude vůbec nic. Jasné to bude během následujících dvou, tří týdnů.



V únoru dřív býval turnaj v Petrohradu. Takže tam se také jedná o možnost nahradit Rusko?

Ne, to s tím nesouvisí. Situace je nyní taková, že od roku 2024 dojde k úplné restrukturalizaci turnajů. Z dnešních 250tek se stanou bezcenné turnaje, protože na nich nebudou moci hrát tenistky do 30. místa žebříčku WTA. Začne boj o to, komu povolí organizace upgrade turnaje z 250 na 500. Za to samozřejmě budou muset turnaje platit. Jasno o tom, komu se to povede, bude možná na konci dubna. A pak začne vznikat nějaký kalendář turnajů na další rok.



V únoru se většinou hráčky přesouvaly z Austrálie do Asie, nebude tam také problém v logistice?

Mohli bychom dostat termín hned po Australian Open, což není úplně ideální, ale také to není špatné. Chtěli bychom ale až ten další týden. Jsme v souboji s turnajem v Linci, který o upgrade usiluje ve stejném termínu jako my. Když se porovná hráčské obsazení i atmosféra a organizace v Ostravě a Linci, tak z toho vycházíme lépe. Také z tenisového hlediska má Česko 10 hráček v Top 100 a nejlepší Rakušanka je někde okolo osmdesátky, další snad ve dvoustovce. Stejně to ale bude boj a dnes nedokážu říct, jak to může dopadnout.

We did it! ‍



Hopefully, see you next year!!! #teamwork pic.twitter.com/yoUsp11j69 — AGEL Open 2022 (@WTAOstravaOpen) October 10, 2022

Mohou vám pomoci reference z Ostrava Open?

Samozřejmě, Ostrava získala za ty tři roky pořádání velké renomé. První, čím jsme si získali jméno, bylo to, že jsme turnaj dokázali uspořádat v době, kdy ho nikdo jiný na světě udělat nedokázal. Bylo to uprostřed covidu. A pak se povedl i ten loňský ročník. Všechno se sešlo, měl vynikající finále a i celkově byl hodnocený organizačně mezi čtyřmi nejlepšími turnaji za celý rok. V tomhle máme sílu. Ale stejně, když vyjednáváme s WTA, nerozhoduje se na základě tenisových kritérií, ale jsou to spíš politická rozhodnutí.



V minulosti jste chtěl uspořádat i turnaj ve vaší oblíbené Marbelle. Ty plány máte stále?

Ano, o tom jsme mluvili, je tam nádherný areál a dokonce už jsem licenci turnaje měl a uvažovali jsme velmi nahlas, že bychom udělali dvěstěpadesátku právě tam. Ale tím, že se z toho stal v posledních letech spíš pouťák, tak to nakonec nedávalo smysl. Časem ale turnaj v Marbelle určitě vidím, jen je otázka, zda to nebude jen stovka ITF. V tu chvíli to stojí třeba jen třetinu peněz a co se hráčského obsazení týče, bylo by to to samé.