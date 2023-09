Jak se hraje o Davis Cup? Tradici ničí formát, skupiny budou letos možná naposledy

Tradice Davisova poháru sahá až do roku 1900, kdy se o trofej začaly utkávat tenisové bašty Anglie a USA. Tehdejší americký hráč Dwight F. Davis navrhl formát turnaje a objednal u věhlasného klenotnictví Shreve, Crump & Low stříbrnou trofej za přibližně 1000 dolarů.

Postupem času se k zakladatelům přidala Belgie a po ní také Francie, Rakousko a Austrálie. Zpočátku byl systém takový, že se týmy utkávaly tak, aby v posledním kole vyzvaly šampiona z předchozího roku. V roce 1923 se soutěž rozdělila na evropskou a americkou zónu, do níž patřila i Austrálie, a vítězové obou hráli finále proti sobě.

The Davis Cup takes this name when player Dwight Davis USA, buy the Trophy with money from his own pocket. #History pic.twitter.com/vX3rz3GXoa — Tennis Pictures (@tennispicture) March 20, 2014

Do roku 1971 byl předchozí vítěz nasazován až do finále, poté musel obhajovat trofej od prvních kol. V roce 1981 pak začala tradice zřejmě dodnes nejznámějšího systému, kdy týmy působily podle výkonnosti v jednotlivých zónách a hrálo se vyřazovacím způsobem. Stále se však drželo pravidlo, že daviscupové klání tvoří od pátku do neděle pět utkání na tři vítězné sety – čtyři dvouhry a sobotní čtyřhra.

Mimochodem poslední pětisetovou bitvu dosavadní historie Davisova poháru svedli 16. září 2018 v Zadaru na antuce Borna Čorič a Frances Tiafoe. Tehdejší semifinálový zápas byl vyrovnaný 2:2 a v posledním utkání prohrával chorvatský tenista 1:2 na sety. Jenže pak povzbuzovaný frenetickým publikem otočil na 3:2 a zařídil Chorvatsku postup přes USA do následného vítězného finále s Francií. Od té doby podobně romantické duely už k vidění nebyly.

INCREDIBLE TIE. Borna Coric d. Frances Tiafoe 6-7(0), 6-1, 6-7(11), 6-1, 6-3 and CROATIA beats the USA 3-2 to reach the Davis Cup final. [getty] pic.twitter.com/Zgal8cGioG — José Morgado (@josemorgado) September 16, 2018

Konec pětisetových zápasů

V roce 2019 totiž přišla totální revoluce, kdy se Mezinárodní tenisová federace domluvila s produkční agenturou Kosmos, vlastněnou fotbalistou Gerardem Piquém. Obvyklý vyřazovací systém nahradil finálový turnaj pro 18 týmů, které byly v dějišti rozděleny do šesti tříčlenných skupin, z nichž pak osm nejlepších postoupilo do play off. Zároveň se ovšem duely zkrátily na bitvy na dva vítězné sety. V tomto formátu se odehrály pouze dvě edice. Ta první během pouhých šesti dnů, druhá se natáhla na dva týdny.

Ročníky 2022 a 2023 vypadají zase trochu jinak. Po únorové kvalifikaci, jež jako jediná zůstala skoro beze změn (tedy se čtyřmi dvouhrami a jednou čtyřhrou), se o postup do play off v zářijovém termínu pere namísto 18 výběrů jen 16 nejlepších týmů, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin. Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety.

Utká se každý s každým a dva nejlepší z každé skupiny postoupí do závěrečného play off. Šestidenní klání, kdy se každý den koná jeden zápas, hostí letos vždy jedno z měst ze zúčastněných zemí – letos to jsou Manchester, Valencie, Split a Boloňa. Na programu je znovu úsporný systém, kdy jedno klání obsahuje dvě dvouhry a jednu čtyřhru, opět vše na dva vítězné sety.

Skupiny naposledy?

Poslední fází daviscupového ročníku 2023 bude play off, které bude mít stejně jako loni své dějiště v Málaze a odehraje se mezi 21. a 26. listopadem. Také v závěrečném turnaji se týmy střetnou ve třízápasovém klání. První tři dny je na programu čtvrtfinále, v pátek a v sobotu semifinále a v neděli finále.

Obhájcem titulu je Kanada, která loni porazila Austrálii ve svém druhém finále 2:0. Vítěznou sestavu tvořili Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau a nehrající kapitán Frank Dancevic.

Budoucnost soutěže je zatím nejasná. ITF totiž po velké kritice předčasně ukončila s agenturou Kosmos smlouvu a bývalý fotbalista Barcelony požaduje kompenzaci 50 milionů dolarů. "To, co jsme dokázali s Davis Cupem, je ohromný úspěch. Soutěž upadala a my ji po sportovní a ekonomické stránce i sledovanosti vrátili tam, kam patří," tvrdí Piqué.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.