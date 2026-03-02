Jak uniknout z napadené Dubaje? Menšík stihl odletět, Medveděv čeká, hotel se mění v bunkr
Jedním z mužů, kteří stále čekají v hotelu v Dubaji a otevření vzdušného prostoru, je Daniil Medveděv, jenž získal svůj 23. turnajový titul i díky odstoupení Nizozemce Tallona Griekspoora. Organizátoři štědře dotovaného turnaje tak dostali v průběhu posledního dne dvě nepříjemné rány. Přišli o finále a po dopadech raket na území města začali řešit bezpečnost hráčů a jejich doprovodu.
"Situace je samozřejmě neobvyklá. Vzdušný prostor je uzavřený a nikdo neví, kdy budeme moci letět," sdělil Medveděv přes svůj instagramový účet. V Dubaji je se svou rodinou a podpůrným týmem. Také ale dodal, že se navzdory nejisté situaci cítí dobře. "Samozřejmě jsem dostal mnoho zpráv od přátel a známých a všichni mají obavy. Ale za sebe můžu říct, že je všechno v pořádku," oznámil.
V průběhu neděle poslala ATP hráčům uvízlým v Dubaji informace o různých možnostech, jak opustit emirát. Dvě vedou po silnici. Nabízí se šestihodinová cesta do Ománu, který ale také uzavřel letiště, nebo desetihodinová do Rijádu v Saúdské Arábii. Obě možnosti ale nesou rizika spojená s dlouhými cestami a frontami na obou hranicích. Letiště v Rijádu nicméně v současné době funguje relativně normálně.
Třetí možností, kterou doporučuje šéf bezpečnosti ATP, je zůstat v dubajském hotelu, který se postupně mění v bunkr. V suterénu už jsou připraveny postele pro případ, že by íránský útok eskaloval. Írán totiž vztyčil červenou vlajku, což znamená, že může kdykoli a z jakéhokoliv místa odpálit rakety.
Místní úřady nadále doufají, že se vzdušný prostor znovu otevře v pondělí odpoledne a že bude moci začít postupný odlet turistů.
Strach i v Dauhá
Problém má i Holger Rune, který zůstal pro změnu v Dauhá. Dánského tenistu doprovází s týmem i jeho matka, která pro média popsala situaci v katarském hlavním městě.
"Celou noc jsme slyšeli rakety, exploze a sirény. Dnes ráno to samé. Všechno se daří eliminovat, což je pozitivní, ale je to všechno velmi nepříjemné. Holger nemohl v noci spát a cítí se velmi nejistě," vysvětlila Aneke Runeová.
Menšík, Lehečka i Auger stihli odletět
V souvislosti s nastalou situací se aktuálně zdá být štěstím, že čeští hráči Jiří Lehečka a Jakub Menšík vypadli časně. Menšík už postoval na svém Instagramu obrázky z tréninku v Kalifornii. Lehečka také zvládl přesun na letiště včetně odletu. Štěstí měl i poražený semifinalista Félix Auger-Aliassime, který podle informací kanadských médií odletěl z Dubaje v sobotu v noci jedním z posledních letů.
Naopak již zmínění Medveděv, Griekspoor, ale i Andrej Rubljov a několik specialistů na čtyřhru včetně Mateho Paviče a Marcela Arevala jsou "uvězněni" v Dubaji.
Paradoxní je, že 120 kilometrů od Dubaje byla rozehrána kvalifikace challengeru ve městě Fudžajrá, kde čekají zápasy i Čecha Marka Gengela.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
