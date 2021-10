Jako jediná na grandslamu odehrála zlatý set. Teď Švedovová kariéru ukončila

Švedovová ve třetím kole Wimbledonu před devíti lety vyhrála v úvodním setu všech 24 výměn za sebou nad nasazenou desítkou Sarou Erraniovou z Itálie.

V žebříčku se dostala ve dvouhře nejvýše na 25. místo. Jediný singlový titul získala už v roce 2007 v indickém Bengalúru, kde slavila ještě jako teenagerka. V deblu pak ovládla na WTA Tour třináct turnajů včetně Wimbledonu a US Open v sezoně 2010.

"Moje kariéra byla dlouhá a velmi úspěšná," řekla matka tříletých dvojčat. Naposledy hrála letos na US Open poté, co se loni snažila vrátit po mateřské pauze a vleklém zranění kotníku.

Loni v únoru se vrátila po téměř tříleté pauze, ale odehrála jen jeden zápas a sezona pak byla kvůli pandemii koronaviru na půl roku přerušená. Letos ve dvouhře odehrála 15 zápasů a pouze dva vyhrála, v deblu prohrála dokonce všech 12 utkání.

Nyní bude kapitánkou kazašského týmu v Billie Jean King Cupu.

Yaroslava Shvedova will be best known for her golden set effort against Sara Errani. By my calculations the statistics were:

Shvedova:

Aces: 4

Service winners: 3

Winners: 9

Errors: 0 (obviously)

Errani:

Winners: 0 (obviously)

Forced errors: 5

Unforced errors: 3