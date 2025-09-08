Jannik Alcaraz? Sabalenková pobavila svět, v debatě šampionů US Open si spletla jména

DNES, 21:00
Aryna Sabalenková (27) a Carlos Alcaraz (2) se po triumfu na US Open zúčastnili debaty šampionů na jedné z amerických televizních stanic a o zábavu se postarala hlavně ženská světová jednička. Běloruská tenistka si totiž spletla jména a omylem svého kolegu označila jménem jeho největšího rivala Jannika Sinnera (24).
Aryna Sabalenková a Carlos Alcaraz si užili spoustu zábavy (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

V pořadu Today Show na americké televizní stanici NBC panovala od začátku dobrá nálada. Ještě aby ne, když hosty byli čerství šampioni US Open. Sabalenková sice celé jméno neřekla, ale bylo evidentní, jak se chystala svého kolegu Alcaraze pojmenovat, čímž rozpoutala vlnu smíchu.

"Měla jsem na TikToku dělat video s Jan..." V tu chvíli se Sabalenková zarazila a hned si uvědomila, že málem použila celé jméno Sinnera, největšího rivala a finálového protivníka Alcaraze. Vzápětí položila ruku na Alcarazovo rameno a omluvila se mu.

Smích neudrželi ani moderátoři a video se začalo lavinovou rychlostí šířit po sociálních sítích, kde se stalo virálním.

Alcaraz vzal situaci s humorem. Nejprve sice naznačil odchod ze studia, nicméně pak měl pro "nevynucenou chybu" Sabalenkové pochopení. "Je devět ráno. Nedělej si s tím starosti. Jsme v pohodě," žertoval Španěl. Vtipkovala i Sabalenková. "Můžeme tohle vystřihnout?" prohlásila ve smíchu.

Sabalenková i Alcaraz slavili triumf na US Open podruhé. Zatímco Sabalenková jako první žena po 11 letech obhájila titul na posledním grandslamu sezony a uhájila post světové jedničky, Alcaraz poprvé kraloval v New Yorku už před třemi lety a po skončení letošního ročníku sesadil z trůnu Sinnera.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
