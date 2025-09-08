Jannik Alcaraz? Sabalenková pobavila svět, v debatě šampionů US Open si spletla jména
V pořadu Today Show na americké televizní stanici NBC panovala od začátku dobrá nálada. Ještě aby ne, když hosty byli čerství šampioni US Open. Sabalenková sice celé jméno neřekla, ale bylo evidentní, jak se chystala svého kolegu Alcaraze pojmenovat, čímž rozpoutala vlnu smíchu.
"Měla jsem na TikToku dělat video s Jan..." V tu chvíli se Sabalenková zarazila a hned si uvědomila, že málem použila celé jméno Sinnera, největšího rivala a finálového protivníka Alcaraze. Vzápětí položila ruku na Alcarazovo rameno a omluvila se mu.
Smích neudrželi ani moderátoři a video se začalo lavinovou rychlostí šířit po sociálních sítích, kde se stalo virálním.
Alcaraz vzal situaci s humorem. Nejprve sice naznačil odchod ze studia, nicméně pak měl pro "nevynucenou chybu" Sabalenkové pochopení. "Je devět ráno. Nedělej si s tím starosti. Jsme v pohodě," žertoval Španěl. Vtipkovala i Sabalenková. "Můžeme tohle vystřihnout?" prohlásila ve smíchu.
Sabalenková i Alcaraz slavili triumf na US Open podruhé. Zatímco Sabalenková jako první žena po 11 letech obhájila titul na posledním grandslamu sezony a uhájila post světové jedničky, Alcaraz poprvé kraloval v New Yorku už před třemi lety a po skončení letošního ročníku sesadil z trůnu Sinnera.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře