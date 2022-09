Jasná záležitost? Daviscupovému týmu stojí v cestě Izrael, který táhne hrající kapitán

Časy, kdy Amos Mansdorf nebo Šlomo Glickstein patřili mezi uznávané hráče okruhu ATP, jsou dávno pryč. Poslední mužskou izraelskou tenisovou hvězdou byl Dudi Sela, který však v posledních letech jen neúspěšně objíždí kvalifikace grandslamů a ve své akademii se snaží vychovávat nové talenty. Zdá se, že Izrael v posledních letech tenisově tápe. Přesto tamní tenisoví fanoušci žijí blížící se výjimečnou událostí.

Odehraje se na turnaji v Tel Avivu, jenž léta býval tradiční zastávkou okruhu ATP. Legendární Jimmy Connors na tamních venkovních hardových kurtech zaznamenal své závěrečné, 109. turnajové vítězství. Pak přišla pauza, která trvala více než čtvrtstoletí. V posledním zářijovém týdnu se ale tradice Tel Aviv Open po dlouhých 26 letech opět obnovuje a pořadatelé slibují i účast Novaka Djokoviče!

Ještě předtím se ve stejném městě představí český daviscupový tým. Jaroslav Navrátil s sebou bere nadějné mládí. Nejstarším hráčem v nominaci je Zdeněk Kolář (26), zbylá trojice Jiří Lehečka (20), Tomáš Macháč (21) a Dalibor Svrčina (19) patří mezi novou vlnu. Češi mají v nominaci jednoho zástupce elitní stovky a další tři, kteří figurují na 109., 156. a 217. místě světového žebříčku.

Je zřejmé, že jejich tým bude v boji o účast na finálovém turnaji Davis Cupu favoritem. Nejlepší z Izraelců Jišaj Oliel (22) figuruje na 379. místě rankingu. Mimochodem právě jeho potkal na turnaji v Liberci na začátku srpna Macháč a díky 10 esům a bez ztráty servisu hladce vyhrál 6-3 6-4.

Edan Lešem (25) je ve světovém žebříčku na 444. místě a v únoru dokázal porazit v portugalském Vale de Lobo Michaela Vrbenského. Jeho challengerová výhra byla ale jediným letošním izraelským úspěchem v bojích s českými tenisty.

Daniel Cukierman (27) je spíš deblovým specialistou, v žebříčku čtyřhry se pohybuje na konci třetí stovky (275. místo), čtvrtým do party je Sahar Simon (21), který vyrůstá ve zmíněné akademii Dudiho Sely v Tel Avivu.



Hrajícím kapitánem je vítěz grandslamu

A tak se zcela jistě do hry dostane i kapitán Izraelců, na rozdíl od českého týmu hrající. Je jím velezkušený Jonathan Erlich (45), který se v únoru zasloužil o veledůležitý druhý bod v zápase s Jihoafrickou republikou a nasměroval svůj tým k duelu s Čechy.

Erlich společně s Cukiermanem porazili dvojici Lloyd Harris, Raven Klaasen ve třísetové bitvě 7-6 3-6 6-3. "V našem týmu je opravdu úžasná atmosféra a musím smeknout klobouk před našimi hráči. Vyhrát před izraelským publikem, to nic nepřekoná," rozplýval se Erlich po nečekaném triumfu.

Debl rozhodně bude nejsilnější izraelskou zbraní. Erlich s Cukiermanem mají na kontě v Davis Cupu čtyřzápasovou vítěznou šňůru, společně získali body v zápasech se Švédskem, Tureckem, Ukrajinou i zmiňovaným týmem JAR. Erlich, který se pyšní i grandslamovým titulem z Australian Open 2008 (v deblu s krajanem Andym Ramem), naposledy v daviscupové čtyřhře poznal hořkost porážky v roce 2017 právě s Čechy.

DC WG I: IL vs. CZ

(Singles)

1. Daniel Cukierman vs. Jiri Lehecka

2. Edan Leshem vs. Tomas Machac

(Dubs)

3. Jonathan Erlich/Daniel Cukierman vs. Zdenek Kolar/Dalibor Svrcina

(Reverse Singles)

4. Edan Leshem vs. Jiri Lehecka

5. Daniel Cukierman vs. Tomas Machac