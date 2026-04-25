Jdi do ha*zlu, ty bastarde! Tsitsipas během zápasu sprostě urážel otce a hádal se

DNES, 08:00
Stefanos Tsitsipas evidentně není v poslední době v nejlepším rozpoložení. Týká se to tenisových výkonů i výsledků a hlavně psychiky řecké hvězdy. Potvrzením je jeho úvodní zápas na letošním Masters v Madridu, během kterého stihl sprostě urážet svého otce a ještě se pohádat s rozhodčí.
Stefanos Tsitsipas neudržel nervy (© WILLIAM WEST / AFP)

Už velmi dlouhá krize Tsitsipase se stále prohlubuje. Dvojnásobný grandslamový finalista a bývalý třetí hráč světa momentálně figuruje až na 80. místě a nepovedené tenisové výsledky i výkony se odrážejí i v jeho chování přímo na kurtech.

Další mentální výbuch předvedl v prvním kole na Masters v Madridu, v němž jen taktak přežil bitvu s Patrickem Kypsonem. Proti americkému outsiderovi ztratil úvodní set a další dva získal až v tie-breaku.

Napínavý duel byl na momentálně křehké nervy řecké hvězdy příliš. V jednom momentě, kdy seděl při výměně stran na lavičce, kamery zachytily jeho urážky směrem k otci Apostolosovi, který ho opět trénuje. "Ty bastarde, jsi jenom kus ho*na. Jdi do ha*zlu. Idiote, imbecile, hlupáku..."

Na incident došlo krátce po výměně názorů s umpirovou rozhodčí Marijanou Veljovičovou. Ta Tsitsipasovi udělila trestný fiftýn za nepovolený koučink. Rodák z Atén se snažil se sudí diskutovat a pořád opakoval, že jeho otec Apostolos soupeře nijak neruší.

Nutno ale přiznat, že to rozhodně není poprvé, co Tsitsipas dostal takové varování. Jeho otec a kouč v jedné osobě svým častým mluvením naštval už několik soupeřů svého syna. Kypson si osobně nestěžoval, ale někteří rivalové Tsitsipase tak v minulosti učinili nejen přímo na kurtu.

Není tajemstvím, že je vztah Tsitsipase s jeho otcem turbulentní. Stefanos v médiích několikrát prohlásil, že se potřebuje od rodičů odstřihnout, aby nadále neovlivňovali jeho kariéru. Žádný trenér však v jeho týmu dlouho nevydržel a pokaždé se vrátil k otci, který ho dovedl k těm největším úspěchům.

Tsitsipase čeká v sobotu večer utkání druhého kola na Masters v Madridu s favorizovaným Alexanderem Bublikem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

19
Pe3k
25.04.2026 10:50
Chová se jak rozmazlené dítě, což je u profesionálního sportovce divné. Nějak se o ně nezajímám, ale řekl bych, že ten jeho otec je z rodiny nejvíc normální. Začínám si myslet, že si ten strmý pád zaslouží.
pantera1
25.04.2026 09:43
S Bublou to bude bublat, řecká tragédie je už řádně načatá . Alex zahraje pár svých vychytávek a bude to tam jak na pavlači v činžáku .
frenkie57
25.04.2026 09:53
Tak tak, Adonise bude krutě zesměšněn.
pantera1
25.04.2026 09:58
No koukám, že si servítky nebere . Tata má hned skočit a dát mu jednu po čuni. Aspoň by bylo v Madridu veselo. Ještě uvidíme, jak je naloženej elektrikář, aby se spolu nedomluvili a nevyřadili jističe v celé Andalusii .
frenkie57
25.04.2026 10:06
Ztepilý Saša se zatím drží v pozadí, aby na něj v případě výpadku nepadlo hned podezření.
pantera1
25.04.2026 10:10
Hraje s Návodem to by mělo být v klidu. No ale včera Tommy, ten měl hodně špatnej den a Tirante hrál velmi dobře za velké podpory Fonsecových fanoušků.
pantera1
25.04.2026 10:11
S Navonem
frenkie57
25.04.2026 10:14
Jsem si říkal, nějaká nová přezdívka?
chlebavevaju
25.04.2026 09:19
VKV - velmi křehké vztahy.
Krisboy
25.04.2026 09:04
Kapitan_Teplak
25.04.2026 08:56
Úžasná rodinka
frenkie57
25.04.2026 09:50
Mohli by je natáčet on-line, něco jako byly Osbournovic.
jeronym
25.04.2026 08:50
Pekna verze oidipovskeho komplexu, navic autenticka primo z Recka
TheRoyalBlue
25.04.2026 08:43
Moje tenisovo-esteticke citenie si praje, aby tento chalan nasiel sam seba, co v jeho pripade asi znamena aj si najst dobreho terapeuta a dobreho trenera, lebo ked hra dobre, je to pastva pre oci. Moje pohrdanie jeho nedostatkom sebareflexie mu vsak praje sa vymocit v tomto bahne kde sa nachadza. Dneska ho Bublik strasne zosmiesni a utrapi, a ja pri tom budem citit zmes smutku a skodoradosti.
frenkie57
25.04.2026 08:19
No tohle říci svému otci, ať je jaký chce je tedy hodně přes čáru .
Marduch
25.04.2026 09:13
Treba jsou takhle domluveni, ze kdyz bude Tsitsi v tenzi a v krizi, at si klidne na fotrika zanadava:)
frenkie57
25.04.2026 09:48
Jedině tak. akorát to má tu vadu, že o tom diváci nevědí a vypískání ho.
sojka1
25.04.2026 09:49
o prisnem vymezeni/oddeleni soukromeho a pracovniho vztahu se svym muzem mluvila napr. BeBe, uplne vazne a s takovou profesionalitou, ze jsem ji uverila, protoze to je pro me v tehle rovine akceptovatelne a ta cara je prekrocitelna a prekracovala ji klidne i u otce, takze jo, asi domluva a cary na rodinnem i profesionalnim hristi........ ale ja osobne v rovine vztahu dite-rodic nemam caru, ja bych jednoduse vrazila za kazdych okolnosti do zdi....... ;-)
aligo
25.04.2026 08:10
To jsou pitomci
